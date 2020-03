Triestina, campionato ancora bloccato per Coronavirus: in campo appena il 18 marzo

La Lega Pro dice no al calcio giocato anche per questa settimana. Il comunicato è stato emanato questa mattina e ha disposto il rinvio anche dell'undicesima giornata di ritorno dei gironi A e B in programma per questo weekend. Slitta quindi anche la partita interna che avrebbe dovuto vedere la Triestina in campo contro la Fermana. "Tale decisione - si legge nella nota della Lega Pro - è stata assunta, coerentemente con quanto sino ad oggi stabilito" per alcune ragioni elencate di seguito.

Le motivazioni del rinvio

"Il valore primario è senz’altro quello della tutela della salute e quindi del contenimento della possibilità di contagio". Fino a quando "il calendario ci consentirà una programmazione delle gare che consenta la presenza del pubblico allo stadio, continueremo coerentemente con la linea tenuta" anche per la necessità di "garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, pur sempre nella consapevolezza che stiamo vivendo un’emergenza di carattere internazionale". Infine, il richiamo a non sottovalutare "il problema".

I danni economici

Un danno economico "evidente ed inevitabile" per i club. Per questo la Lega Pro sta valutando di agganciare le situazioni che si sono venute a creare ai danni delle società "agli interventi straordinari di natura fiscale che il Governo si appresta ad emanare per le imprese italiane, concedendo tale beneficio anche ai nostri club".

Quando si torna in campo

La serie C quindi torna in campo appena l'11 marzo con il recupero delle gare dell'ottava giornata del campionato di serie C, mentre per quanto riguarda l'Unione, si dovrà aspettare mercoledì 18 marzo per tornare al Rocco, nella partita valida per la nona giornata e che vedrà gli uomini di Gautieri impegnati contro la Reggiana. Il "derby" contro il Padova invece slitta al 1 aprile e, il match contro la Fermana verrà recuperato il 15 aprile prossimo.