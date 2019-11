Con "Iperatleti" la Corsa della Bora vuole spingersi oltre ogni limite

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

L'S1 Corsa della Bora vuole dimostrare che qualsiasi tipo di limite e pregiudizio può essere superato. Gli organizzatori hanno voluto donare all'Ipertrail di 173km, in cui i partecipanti dovranno già raggiungere il traguardo utilizzando solamente i propri Gps senza l'ausilio di alcun tipo di segnaletica, un ulteriore elemento dal sapore rivoluzionario. Infatti, per la prima volta nella storia, è stato redatto un progetto che permetterà a dei soggetti diversamente abili di prendere parte ad una competizione agonistica estrema e di svolgere un ruolo fondamentale affinché l'atleta normodotato possa concludere la propria fatica sano e salvo. Attraverso l'iniziativa denominata “Iperatleti”, lanciata dall'Asd SentieroUno assieme all'Asd SportXAll (società sportiva con sede a Monfalcone che promuove svariati progetti di inclusione sportiva e principalmente lo sci paralimpico) e con il fondamentale supporto del Comune di Gorizia, il giorno della gara l'atleta disabile sarà assoluto protagonista dal primo all'ultimo metro.

Il giorno della gara I partecipanti che si giocheranno il successo partiranno da Gorizia e percorreranno il primo km fianco a fianco al proprio compagno di squadra diversamente abile. Successivamente, per un periodo che va dalle 23 alle 48 ore a seconda della velocità del corridore, il ragazzo disabile monitorerà il proprio concorrente via satellite e lo raggiungerà, in auto, a tutte le “basi vita” (i punti dislocati ogni 20/25 km in cui l'atleta incontrerà la propria cassa equipaggiamento) dove gli fornirà sia un supporto pratico, aiutandolo con i rifornimenti, sia un sostegno emotivo. Infine, a 1 km dal traguardo di Visogliano le coppie si riuniranno nuovamente e taglieranno assieme la linea d'arrivo. Parola ai promotori dell'iniziativa Entusiasmo e stretta comunione d'intenti. Sono queste alcune tra le caratteristiche che possono descrivere la collaborazione vigente tra l'Asd SentieroUno, SportXall e Comune di Gorizia. « Il progetto Iperatleti è una sfida nuova, mai affrontata prima e che, tuttavia, siamo convinti di poter vincere. Il messaggio che vogliamo lanciare è che le manifestazioni sportive non hanno la necessità di adattarsi alle persone diversamente abile ma la possibilità di valorizzare una condizione diversa ma sotto molti aspetti non limitante», questo è il coro lanciato dai tre organizzatori che hanno aggiunto come «una prova estrema come l'Ipertrail, che solo a nominarlo incute timore a chiunque, sian il contesto ideale per lanciare un messaggio di inclusione forte e chiaro».