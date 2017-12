Corsa della Bora: nasce "S1 Just", il percorso "per tutti"

La bellezza dei paesaggi che si vedono correndo La Corsa della Bora, l’unicità delle viste di cui possono godere i concorrenti di queste gare sono prerogativa solo di chi è pronto a fare almeno 21 km ed è un trail runner? Fino al 2017 la risposta era un netto sì, ovvero, se si vuol godere della bellezza di questi posti bisogna faticare, bisogna saper correre in montagna. Dal 2018 il discorso cambia. ASD Sentierouno ha aggiunto una nuova distanza competitiva all’evento di trailrunning che il 6 gennaio animerà tutto il carso triestino.

È nata S1 Just: una gara di 8 km al 50% asfalto ed al 50% sterrato, con soli 50 metri di single track e circa 100 metri di dislivello. Divertimento allo stato puro per tutti, da correre velocissimo in meno di mezzora o da gustare come una passeggiata. Una gara su uno dei balconi affacciati sul mare più belli di Italia, un evento che porta a respirare la Bora e a calpestare la terra che ha ispirato la poesia di Rainer Maria Rilke nella Riserva Naturale delle Falesie di Duino. Un trail che è quasi un urban trail, quasi una gara su strada, che strizza l’occhio a tutti quelli che normalmente stanno su asfalto e non amano le lunghe distanze. Si correrà dal Villaggio del Pescatore a Visogliano, passando per il sentiero Rilke.

«S1Just è un percorso veloce, pensato non solo per chi dalla strada vuole mettere un piede nel mondo trail, ma anche per i giovani. Abbiamo pensato a tutti quelli che non hanno mai corso e chi corre forte. Doveva essere un percorso breve, non troppo impegnativo, ma che allo stesso tempo potesse essere veloce e prestante per gli atleti che cercheranno la prestazione. Penso che la scelta sia stata azzeccata» spiega Omar Fanciullo, presidente Trieste Atletica.