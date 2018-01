La Corsa della Bora: oltre 1200 atleti pronti per l'evento di trail running

1253 atleti da tutta Italia e dall’estero sono pronti a calcare i sentieri del Carso triestino e sloveno e a partecipare alla terza edizione de La Corsa della Bora, l’evento di trailrunning del 6 gennaio, organizzato da Asd SentieroUno.

Un numero che fa della manifestazione il primo evento di trail running della regione, il primo appuntamento di trail invernale di tutta Europa ed uno degli "eventi trail” più frequentati a livello nazionale.

Quattro le gare competitive: S1Just-8km, un mix di trail e asfalto, adatto ai palati di tutti i runner con un percorso dall’alto tasso panoramico che si snoderà dal Villaggio del Pescatore, con partenza alle ore 12.00, a Visogliano, lungo il sentiero Rilke e attraverso la Riserva Naturale delle Falesie di Duino, con fantastiche vedute sul Golfo di Trieste. L’unica gara competitiva alla quale è ancora possibile iscriversi, fino alla mezzanotte del 4 gennaio.

Poi ci sono i trail da 57 e 21 km. Gli atleti della 57km partiranno alle prime luci del giorno della Befana, alle 7.30, da Pesek, al confine con la Slovenia, correndo i primi chilometri proprio in territorio sloveno per poi calarsi nella Riserva Naturale della Val Rosandra e affrontare la parte più tecnica e impegnativa del percorso fino alla risalita a Draga S.Elia. Da lì, lungo il sentiero CAI 1 e le sue diramazioni, raggiungeranno Opicina-Obelisco e incroceranno la partenza della 21Km, programmata alle 11.30. Un percorso spettacolare, nella boscaglia carsica e affacciato sul mare, che condurrà i runner attraverso S.Croce e Duino e con un passaggio sui ciottoli e i sassi della spiaggia della Costa dei Barbari fino all’arrivo ai Campi Sportivi di Visogliano.

Infine, gli indomiti della 167km correranno un anello da Visogliano a Visogliano che si svilupperà in tutta la sua parte centrale in Slovenia, toccando le cime al confine tra Slovenia e Croazia. Un percorso, in questa sezione, totalmente innevato, che gli atleti dovranno affrontare in semi-autonomia, anche di notte, senza marcavia ma solo con GPS e rifornimenti in una propria cassa che verrà trovata in campi-base ogni 20km. Le partenze saranno scaglionate in 3 gruppi: alle 22.00 di giovedì 4 gennaio, alle 5.00 e alle 10.00 di venerdì 5 gennaio.

Ma non solo eventi competitivi: anche passeggiate, attività per gli amici a 4 zampe ed animazione per tutta la famiglia. Appuntamento il 6 gennaio ai Campi di Visogliano, per una passeggiata Fiasp aperta a tutti con ristori con i formaggi tipici di Ceroglie e Medeazza e con percorso segnato da 6 e 13km attorno al Monte Ermada (iscrizioni dalle 8.00 alle 10.00 del 6 gennaio). Per gli escursionisti esperti, invece, c’è CamminaBora, escursione di circa 4 ore organizzata dal Cai Muggia in Val Rosandra. Ma anche S1Dog, circa 4km di camminate e giochi per gli amici a quattro zampe, e la visita speleologica alla Grotta Valentina guidata dal Gruppo Speleologico San Giusto che farà scoprire le bellezze nascoste di una delle grotte meno conosciute del nostro Carso, anche ai bambini dai 5 anni in su.

Lungo i 242km di sentieri che verranno percorsi, attraversando 3 Riserve Naturali, veglieranno 350 volontari, singoli entusiasti o membri di una delle 40 associazioni coinvolte, italiane e slovene, tra cui i rifugiati dell'Ics- Consorzio Italiano Solidarietà, gli studenti della sezione turistica dello Ial Fvg, i Vigli del Fuoco Volontari, la Protezione Civile, le Cravatte Rosse, l’Esercito Italiano - Reggimento “Piemonte Cavalleria”, i membri della Comunella di Bagnoli e di quella di Dolina (Srenja Boljunec e Dolina).

Una manifestazione organizzata nel segno della sicurezza e del rispetto ambientale, grazie a Trieste Trasporti, Isontina Ambiente, Friuli Venezia Giulia Strade e Soccorso Alpino-Sezione di Trieste, riconosciuta Ecofesta dalla Regione FVG e con WWF Trieste e Italia quali environmental partner.

La Corsa della Bora ha il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di Trieste, Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Comune di Sgonico - Občina Zgonik, Comune di Monrupino - Občina Repentabor, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Koper, Coni Fvg e Aics Fvg.

S1Just – 8km

La novità di quest’anno, nata dalla collaborazione con Trieste Atletica. Una gara di 8 km al 50% asfalto ed al 50% sterrato, con soli 50 metri di single track e circa 100 metri di dislivello.

Divertimento allo stato puro per tutti, da correre velocissimo in meno di mezzora o da gustare con tranquillità anche per chi si cimenta per la prima volta con il trail. Pensata per coinvolgere e far crescere gli atleti più giovani, coerentemente alla missione di Trieste Atletica. Una gara su uno dei balconi più belli di Italia, sulla terra che ha ispirato la poesia di Rainer Maria Rilke, nella Riserva Naturale delle Falesie di Duino.

S1 Trail- 57km e S1 Half – 21km

Con partenza rispettivamente da Pese e da Opicina e arrivo a Visogliano-Sistiana, entrambe le gare sono un viaggio lungo il Carso triestino, con fantastiche vedute su monti e mare. Due distanze impegnative ma affrontabili in sicurezza.

Entrambe offrono un percorso vario, con tratti scorrevoli intervallati da punti tecnici, come i ghiaioni della Val Rosandra sul percorso da 57km, e da un altissimo numero di punti di ristoro con prodotti tipici. Ultimi chilometri direttamente sulla spiaggia di ciotoli e massi della Costa dei Barbari, verso cui ci si cala con l’ausilio di corde.

S1 Ipertrail

È la gara da 167 km, incarna lo spirito dell’avventura e della spedizione con un format riservato solo ai più esperti. Navigazione GPS, monitoraggio satellitare, 45 ore consecutive di gara, con fino a due notti al freddo, un innovativo concetto di punto di ristoro.

Un percorso che dalla spiaggia di Sistiana porta alle vette al confine tra Slovenia e Croazia, in un anello transfrontaliero con oltre metà percorso su terreno sloveno. Durezza, bellezza ed unicità del format sono gli ingredienti che hanno richiamato atleti da tutta Europa per correrla da soli o in team.

Gli eventi non competitivi

La Marcia della Bora (FIASP)

Prodotti enogastronomici, musica, animazione ed attività fisica all'aria aperta con distanze e versioni per tutti i gusti e le possibilità. Sono gli ingredienti de La Marcia della Bora, organizzata dalla Fiasp, due percorsi da 6 e 13km su strade e sentieri del Carso prevalentemente collinari.

Partenza dai Campi Sportivi di Visogliano, sabato 6 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 10.00. e un itinerario che si snoderà attorno al Monte Ermada, con conclusione a ora di pranzo e la possibilità di partecipare al pasta party de La Corsa della Bora.

Cammina Bora (CAI – SAG Muggia)

Un'escursione guidata di circa quattro ore, pensata per camminatori esperti, all'interno della Riserva Naturale della Val Rosandra - Dolina Glinščice e organizzata dalla Sottosezione di Muggia del C.A.I. - S.A.G.

Partenza da Dolina e arrivo a Draga S.Elia passando per S.Servolo (Sočerb - SLO) e la cima del M.Carso (Mali Kras - SLO m 457) lungo sentieri consolidati, ma soprattutto per tracce di storia recente come il Sentiero dei Graničari (Guardie Confinarie) e il Sentiero dell'Amicizia e tracce di storia passata come "La Via del Sale". Sia alla partenza che all’arrivo i partecipanti saranno accolti da un punto di ristoro.

(Ore 8.45 ritrovo a Draga S.Elia. ore 9.00 partenza navetta per Dolina. Ore 10.00 inizio escursione. Ore 14.00 conclusione)

Visita alla Grotta Valentina (Gruppo Grotte San Giusto)

Il Gruppo Grotte San Giusto farà accedere a una delle meraviglie nascoste del Carso triestino: la Grotta Valentina. Una grotta con formazioni di bellezza unica e che come caratteristica principale ha quella di essere incontaminata e di non presentare alcuna alterazione umana, pur avendo una storia millenaria ed essendo stata utilizzata come riparo fin dalla preistoria.

Questa meraviglia della natura si trova proprio sotto la finish line della Corsa della Bora e, in occasione della gara i soci del Gruppo Grotte San Giusto illumineranno la grotta e proporranno una visita con una guida speleologica (durata circa un’ora e mezza, su prenotazione, a conclusione pasta party, inizio alle 11.00 e alle 13.00). Un’esperienza adatta a tutta la famiglia, anche ai bambini dai 5 anni in su. Un’occasione unica e rara per vivere le sensazioni e gli scenari che normalmente solo gli speleologi più esperiti possono vedere, ma in totale sicurezza e senza possedere attrezzatura specifica.

S1Dog (U.CI.O. Unità Cinofile Operative Onlus)

S1Dog è una passeggiata divertente nella natura, da fare assieme al proprio cane, che dal chiuaua all’alano!, attraverso un percorso specifico, all’interno del quale trovano spazio giochi divertenti da fare assieme al proprio cane, da soli o in compagnia di amici, o coi propri bambini.

S1dog è organizzata dall’Associazione U.CI.O. Unità Cinofile Operative Onlus – la squadra di volontari della Protezione Civile Fvg che con i loro cani da salvataggio si preoccupano di prestare aiuto sui litorali del Friuli Venezia Giulia a chi si trova in difficoltà in mare – in sinergia con il team di Asd SentieroUno.

Le unità cinofile U.CI.O. hanno ideato questa novità per promuovere un modo sano di godere la compagnia del proprio cane e per raccogliere fondi per la loro attività istituzionale di protezione civile.

Partenza alle 10.00 e arrivo a/dal Campo sportivo di Visogliano, lunghezza circa 4 km, passeggiata tranquilla da fare da soli col proprio cane ma adatta anche ai bambini: queste le caratteristiche dell’evento, sviluppato in modo da essere adatto a famiglie e gruppi di amici, tutti amanti del migliore amico dell’uomo. Unico obiettivo: arrivare al traguardo entro le 14.00.

Ricordiamo che S1Dog non è una gara di corsa, non è una gara sportiva, non è una gara agonistica. Infatti non ci sarà classifica, poiché tutti i partecipanti che giungeranno al termine in tempo saranno da considerarsi vincitori. La maggior parte dei giochi vedranno come campo d’azione alcuni prati lungo il tracciato, concessi per l’occasione dai proprietari.

A offrire generosamente assistenza ai cani in caso di malori o infortuni, ci sarà un medico veterinario della Clinica Veterinaria Tergeste, clinica che già in altre occasioni ha collaborato con la UCiO sul territorio, dimostrandosi indispensabile.

Ospiti d’eccezione, e parte dello staff, anche i volontari i dell’Associazione Casa Famiglia Fratelli di Ares e Noah, che operano sul territorio aiutando gli animali bisognosi.

GiocaBosco (Centro Didattico Naturalistico Regione Fvg)

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018, il Centro didattico naturalistico della Regione a Basovizza (Basovizza 224, Trieste) propone “GiocaBosco” una serie di attività alla scoperta degli alberi dedicate ai bambini dai 4 ai 10 anni.

In inverno senza le foglie gli alberi rivelano la loro affascinate architettura; a prima vista possono sembrare tutti uguali, ma ognuno ha un suo carattere particolare. Le attività inizieranno alle ore 10.00 e alle ore 14.30 presso il Centro didattico di Basovizza. Dopo una breve passeggiata per osservare gli alberi con un occhio speciale seguirà, all’interno del Centro, un laboratorio per imparare a disegnare, a colorare e a costruire un albero. Le attività sono gratuite (cdn@regione.fvg.it - www.regione.fvg.it).

Premi

Premi di grande valore, messi a disposizione da sponsor e partner, attendono i finora ignari concorrenti. Alcuni esempi?

Ferrino, main sponsor di Ipertrail, fornirà attrezzatura e accessori tecnici per i primi classificati della distanza lunga da 167km. Buoni shopping al Palmanova Outlet Village attendono i primi classificati di S1Half, mentre da quest’anno il Victoria Hotel Letterario sostiene la Corsa della Bora mettendo in palio un weekend con spa alla prima donna classificata Ipertrail; una notte in camera Classic alla prima donna che taglia il traguardo della S1 Trail e un ingresso nella spa a uso privato il giorno dopo la gara al primo/a Over 50 della S1 Trail.

Buoni shopping da spendere in accessori e capi tecnici saranno offerti da punti vendita partner, come Dana Sport e Mima Sport.

I primi classificati saranno gratificati anche con prodotti gastronomici: ceste di prodotti dolciari tipici di Pane Quotidiano, le birre artigianali Grana 40, caffè e tazzine della torrefazione triestina Caffè San Giusto che ha scelto di premiare gli atleti meno giovani con il premio “Senior - San Giusto Caffè". Il caffè non solo è una bevanda che, grazie alla caffeina, migliora le prestazioni sportive, ma è anche una delle fonti alimentari più abbondanti in antiossidanti naturali, molecole che rallentano o prevengono i danni da radicali liberi. Caffè "anti-invecchiamento": un consumo abituale di circa 3-5 tazzine al giorno può essere un aiuto importante nella prevenzione di patologie metaboliche e neurodegenerative.

Rispetto ambientale

L’approccio rispettoso dell’ambiente naturale in cui si svolge è uno dei cardini de La Corsa della Bora, che da quest’anno è stato riconosciuta “Ecofesta” dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia e che ha come enviromental partner WWF Italia e Trieste.

«WWF si rende garante della sostenibilità ambientale della corsa e dà tutto il suo aiuto per fare in modo che l’evento sportivo coincida con la consapevolezza dell’importanza paesaggistica e naturalistica dei luoghi percorsi» chiarisce Alessandro Giadrossi, presidente WWF Trieste. Primo passo, il “vademecum del runner green” stilato da WWF che verrà veicolato a tutti i concorrenti nella guida alla gara. Buone pratiche a cui si sommano quelle del regolamento della Corsa della Bora, come l’obbligo di portare con sé la propria eco-tazza, per azzerare il consumo di plastica ai ristori. L’obiettivo zero rifiuti verrà perseguito anche grazie al supporto di Isontina Ambiente, mentre Trieste Trasporti con un capillare servizio di navette pre, durante e post gara garantirà un fondamentale supporto logistico, per ridurre quanto più possibile gli spostamenti autonomi in auto di partecipanti e accompagnatori. «Essere al servizio della città significa anche condividerne eventi e passioni - dice il presidente di Trieste Trasporti Pier Giorgio Luccarini -. La Corsa della Bora è una manifestazione internazionale che ha una straordinaria valenza agonistica e sportiva e l’azienda ha scelto convintamente di esserci».

Vademecum del runner green - WWF

Prima della Manifestazione…

Opta per l’iscrizione online per ridurre il consumo di carta; Scegli di allenarti vicino a casa o al luogo di lavoro, altrimenti usa bici, mezzi pubblici o condividi un passaggio; Usa sempre borracce riutilizzabili invece di bottigliette usa e getta; Alimenta i tuoi dispositivi elettronici con batterie ricaricabili; Compra bevande energetiche in polvere, escludendo le bottiglie monodose. Informati sui luoghi che percorrerai. Programma il tuo viaggio in modo da avere il tempo per qualche acquisto di prodotti a km zero.

Il giorno della Manifestazione...

Raggiungici con i mezzi pubblici o condividendo il viaggio in auto; Mantieniti sul tracciato della gara, evitando scorciatoie o uscite fuori percorso che potrebbero danneggiare la vegetazione e disturbare la fauna circostanti; Apprezza il paesaggio e la biodiversità presente lungo il percorso. Riduci la quantità di rifiuti e gettali esclusivamente nelle aree designate. Sentiti libero di segnalare comportamenti poco rispettosi dell’ambiente.

Dopo la Manifestazione...

L’acqua è la nostra risorsa più preziosa: opta per la doccia anziché per il bagno; Dona le tue scarpe da corsa e i tuoi vestiti usati: associazioni locali e piattaforme online saranno felici di dare loro una seconda vita; Fai una donazione alla nostra associazione per supportare le nostre attività; Passa parola raccontando ai i tuoi amici di questi piccoli accorgimenti per un futuro migliore.

La promozione del territorio: i “bus della Bora” per Trieste dall’Italia e dall’estero

Non un semplice evento sportivo, ma un prodotto turistico per vivere il territorio di Trieste e apprezzarne le bellezze naturalistiche anche d’inverno. È stata presentata così La Corsa della Bora a innumerevoli manifestazioni sportive e turistiche, italiane e straniere, grazie alla collaborazione con Promotrieste, GAL Carso – LAS Kras e Apd Miramar.

Non solo, La Corsa della Bora inaugura quest’anno un servizio navette dedicato per rendere più agevole l’arrivo a Trieste dei concorrenti. Sono state create quattro linee principali, di cui due provenienti dai bacini stranieri di prossimità e maggior interesse, ovvero Austria-Germania e Slovenia. Da Monaco e Salisburgo, da Lubiana e Postumia, ma anche da Milano, Brescia, Vicenza, Mestre e ancora da Bologna e Ferrara, i concorrenti potranno salire a bordo di un “bus della Bora”, trovare il proprio pacco gara ed esser accompagnati direttamente in hotel o sulla linea di partenza, per poi essere riaccolti e riaccompagnati a casa a gara conclusa.