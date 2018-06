Crese Cup 2018: Trieste Costruzioni e Gomme Marcello ok nei match di andata di semifinale

Vittorie nette nel primo round delle semifinali della Crese Cup per Trieste Costruzioni e Gomme Marcello. La formazione in maglia rossa di coach Miljkovic riesce infatti a superare con il punteggio di 7-2 il Progetto 74, sin qui imbattuto ma non ancora estromesso del tutto dai giochi. Mattatore dell’incontro Nik Mihailovic del Trieste Costruzioni, autore di una tripletta. Score del Trieste Costruzioni completato dalla doppietta di Kamencic e dai timbri di Radiskovic e Grzelj. I gol di Marjanovic e Gelsi, invece, tengono vive le chance di rimonta del Progetto 74. Nell’altra semifinale, invece, tennistico 6-2 del Gomme Marcello al cospetto dei campioni in carica del Brada Impex. Poker personale di Muiesan (nelle fila nero-arancio) e gol di Tentindo e Acic. Blues a segno con il solito Smrtnik e Tawgui.

Ufficiale la composizione delle due semifinali del torneo Super Replay: FC Sisli – Ariston e Agmen – Autoscuola Re Artù. Per l’FC Sisli successo di stampo tennistico contro la Pizzeria Al Tiglio (6-3 il risultato finale). Mattatore dell’incontro il biancoverde Shyqeri, autore di un poker personale; completano lo score i gol di Loperfido e Miljkovic. A segno pure l’Agmen, in grande spolvero contro il Team Gruppo Taboga (5-1). Per i blancos successo per 5-1, che porta le firme di Cepar (tripletta), Norante e Cappai. Successo anche per l’Ariston che nel match delle 21.30 supera l’Autoscuola Re Artù per 6-4, grazie alle doppiette di Lombardi e Ianezic (in gol pure Petracci e Farosich).

Man Room Concept e Trieste Costruzioni fanno loro il primo round delle semifinali del Crese Over 35. Per i bianconeri di mister Malusà successo per 4-0 contro il sin qui sorprendente Moto Charlie, grazie ad un’eccellente prova di tutto il collettivo. Per il Man Room Concept clean sheet e quattro marcatori diversi: Caserta, Scotto di Minico, Sorini e Longo. Nell’altra sfida di serata, netto successo del Trieste Costruzioni contro l’Arianna (5-1 il risultato finale). Per la squadra di Miljkovic doppietta di Bombac, e reti di Knezevic, Borut e Milutinovick. Per l’Arianna gol della speranza di Acic. Punto d’oro per le Nagane Muiesane (Crese Girl), che impattano contro il Millefoglie per 2-2. Un pareggio che permette alle ragazze in maglia arancio di chiudere la prima fase al terzo posto, strappando così il pass per le semifinali del torneo. Da una parte doppietta della Gaspardis (Millefoflie), mentre per le rivierasche si iscrivono a referto la Fumis e la Coletta. Mercoledì alle 20.00 le Nagene affronteranno in semifinale le slovene del Vhrnika. Alle 21.00, invece, spazio all’altra semifinale tra Ankaran e Cipresso.

Concludiamo la panoramica di giornata con i primi importanti risultati della fase ad eliminazione diretta del Crese Volley 2018. Strappano il pass per le semifinali del tabellone Sportivi sia il Moda 21 che l’Antica Sartoria di Napoli. Per il Moda 21 successo al tie break contro i coriacei Terrible Beers. Per il team in divisa blu-arancio vittorie nei set di apertura e di chiusura, con i parziali di 25-19 e 18-16. Come detto a segno anche l’Antica Sartoria di Napoli, vittorioso per 2-0 contro i Xe 5 Minuti Che Non Bevo Più Birra (25-13 e 25-19 i parziali dell’incontro). Nel tabellone Pensionati, invece, avanzano alle semifinali Pallavolo Insieme (2-0 al Casa Ieralla Volley) e Zillo e Godi (netto 2-0 contro i Fincawartsisti).

CRESE CUP

SEMIFINALE 1

Trieste Costruzioni – Progetto 74 7-2

Marcatori: 3 Mihailovic, 2 Kamencic, Radiskovic, Grzelj; Marjanovic, Gelsi

SEMIFINALE 2

Brada Impex – Gomme Marcello 2-6

Marcatori: Smrtnik; Tawgui; 4 Muiesan, Tentindo, Acic

CRESE SUPER REPLAY

FC Sisli – Pizzeria Al Tiglio 6-3

Marcatori: 4 Shyqeri, Loperfido, Miljkovic; 3 Kostic

Team Gruppo Taboga – Agmen 1-5

Marcatori: Sandrin; 3 Cepar, Norante, Cappai

L’Ariston – Autoscuola Re Artù 6-4

Marcatori: 2 Ianezic, 2 Lombardi, Petracci, Farosich; 3 Germani, Calabrese

CRESE OVER 35

SEMIFINALE 1

Man Room Concept – Moto Charlie 4-0

Marcatori: Caserta, Scotto di Minico, Sorini, Longo

SEMIFINALE 2

Residenza Pol. Arianna – Trieste Costruzioni 1-5

Marcatori: Acic; 2 Bombac, Knezevic, Borut, Milutonovik

CRESE GIRL

Millefoglie – Nagane Muiesane 2-2

Marcatrici: 2 Gaspardis; Fumis, Coletta

CRESE VOLLEY

TABELLONE SPORTIVI – QUARTI DI FINALE

Moda 21 – Terrible Beers 2-1(19-25; 30-28;18-16)

Antica Sartoria di Napoli – Xe 5 Minuti Che Non Bevo Più Birra 2-0 (25-13;25-19)