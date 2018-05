Grandi numeri per la Crese Cup: oltre 100 team iscritti ai tornei

Chiuso ufficialmente il termine di iscrizioni alla 17ª Crese Cup, spazio ai numeri. Numeri di assoluta rilevanza quelli che contraddistingueranno la Crese Cup 2018. Per il secondo anno consecutivo la kermesse multidisplinare sanluigina è infatti riuscita a superare l'ambizioso taglio dei 100 team iscritti (110 nei soli tornei a squadre senior, 116 contando anche il Crese Junior). Cifre che da sole di fatto spiegano il successo di una manifestazione importante, ricercata e condivisa quale la Crese. Grossa soddisfazione perviene dallo staff organizzativo per il risultato ottenuto alla chiusura del termine di iscrizione, dopo settimane di lavoro estenuante e continuativo.

Come detto sono più di 100 le squadre che prenderanno parte alla Crese Cup, che scatterà ufficialmente il prossimo 1° giugno presso il Complesso Sportivo di San Luigi.

A fare la voce grossa per numero di team iscritti è stata la Crese League, torneo di calcio a 7 con tetto di tre giocatori tesserati per rosa, che di fatto ha confermato i 32 team partecipanti già fatti registrare nella passata (e fortunata) edizione. A ruota segue il torneo principe della Crese, ovvero la Cup, kermesse che non merita ulteriori presentazioni. Sono infatti 24 le squadre composte da giocatori provenienti dal panorama dilettantistico regionale che daranno vita senza dubbio ad una Crese Cup spettacolare e avvincente. In attesa della composizione del tabellone del Crese Replay (torneo di calcio a 7 riservato alle escluse dalla fase ad eliminazione diretta sia della Cup che della League), al terzo posto nella graduatoria per iscrizioni troviamo il Crese Volley con ben 16 team. In crescita i numeri del Crese Basket, che con le sue 13 squadre iscritte balza in quarta posizione di questa speciale graduatoria; mai il torneo cestistico della Crese aveva fatto registrare un numero così alto di squadre partecipanti. Un risultato importante sottolineato con meritato entusiasmo dagli organizzatori del torneo stesso. In doppia cifra per squadre ufficialmente iscritte pure i tornei Over 35 e Veterani di calcio a 7. Pareggio di bilancio, invece, per i tornei Crese Girl (5 team iscritti) e Crese Junior (6 formazioni al nastro di partenza) che ripropongono lo stesso numero di squadre dei tornei 2017.

L'organizzazione coglie l'occasione per annunciare la proroga del termine di scadenza per quel che concerne le competizioni Crese Green Tennis e Crese Calcio Tennis. Invariate le modalità di iscrizione, con la modulistica utile a perfezionare tale iter tuttora scaricabile dal sito ufficiale www.cresecup.com, nelle apposite aree riservate ai tornei Crese. Successivamente gli atleti interessati ad iscriversi dovranno contattare, come da precedenti comunicazioni, i responsabili dei rispettivi tornei (http://bit.ly/2Fu0PK1) per fissare un appuntamento per la consegna della modulistica, la quota di iscrizione e la quota assicurativa.