Crese Cup 2018: i risutlati dei match della terza giornata

Incomincia con il piede giusto l’avventura dell’Ariston alla Crese Cup 2018,. I ragazzi di mister Pizzul si sono infatti imposti con un tennistico 6-0 sulla compagine Cura & Benessere. Mattatore dell’incontro Andrea Carlevaris, autore di una pregevole tripletta. In rete per l’Ariston pure Leonardo Carlevaris, Gabriele Lombardi e Giacomo Farosich. Partenza sprint nella League per il Moda 21-Fontana, vittorioso per 4-1 sullo Smeg (girone A). Moda 21 trascinato a gran forza da Cecot, mattatore dell’incontro con una tripletta. Gloria anche Michieli, mentre per lo Smeg è andato in rete Folla.

Nel girone B, invece, il Trieste Costruzioni fa 13! Successo per 13-2 per la squadra di matrice balcanica contro l’Osmica United, con 5 reti di uno scatenato Makivic, tripletta di Markovic e doppiette per Kariz e Acid (in rete pure Milutinovic). Sette reti al debutto, invece, sia per il Bar Gelateria Madison e Studio Immobiliare 84 (girone D). Madison a segno contro il Top FC (7-0 il risultato finale), con doppiette di Riosa e Nuzzi e i timbri di Vescovo, Tenace e Benetton. Bene come detto anche il Studio Immobiliare 84, a valanga contro il Metfer (7-1); a referto i due Zigon (con fatturato di 3 gol), Missi, Petrini e Cepar.

Nel girone E poker all’esordio per il team dell’Al Civico 6 opposto alla Trattoria All’America. Decisiva ai fini del risultato la doppietta messa a segna da Brunetti sommati ai gol di Vassallo e Favento. Rocambolesco 5-3 tra Barriera 1975 e Termag (girone F). Per la squadra allenata da Giorgio Borghese si segnala la doppietta di Bostian Podgajski; timbri al debutto anche per Zvab, Zyba e Perosa . Per la Termag, invece, in gol Santoro (doppietta) e Affinito. Passando al girone G, invece, netta affermazione dei Zapabombe – Pizzeria La Tana (10-4 all’Estcom). Gialloblù trascinati dalla premiata ditta Mandorino – Burgher: poker d’autore per il primo, tripletta per il secondo. A referto pure Marurri, Ciave e Maio. Per le fine dell’Estcom si segnalano i centri di Covacevich, Korkut e Maselli. Chiude il ricco menù della Crese League, il pokerissimo dell’Excalibur inflitto ai Vegeta. Per la paninoteca doppiette di Ciarmatore e Poljsak alla quale si aggiunge un gol di Sabahy.

Prima giornata assoluta, infine, per quel che concerne l’ottava edizione del Crese Volley. Nel girone A buona la prima per l’Antica Sartoria di Napoli, vittoriosa per 2 set a 0 contro I Bufali. Primo set vinto al tie break (26-24) dalla Sartoria, 25-19 il parziale del secondo. Bufali, che nonostante lo stop all’esordio, si sono rifatti nel corso della serata superando con il medesimo punteggio la Sissa Volley (25-23 e 25-21 i parziali dei due periodi). Passando al gruppo B, prima affermazione nella competizione per i Pari e Dispari (2-0 alla Pallavolo Insieme). Primo set trhilling, con affermazione dei Pari e Dispari sul 29-27. Nel secondo set arriva il bis con il parziale di 25-17. Chiude il programma di giornata le due sfide valevoli per il girone C: Team Biavo Centro Revisioni – Mia Santola e Terrible Beers – Fincawartsisti. Nel primo match, affermazione del Centro Revisioni per 2 set a 0, mentre nel secondo brillano i finalisti della passata edizione (successo con i parziali per 25-17 e 25-18).

