Crese Cup: vittorie all'esordio per Souvenir Grotta Gigante, Edil Gea e Pizzeria Al Tiglio

Nell’unico match di giornata, per quel che concerne la Crese Cup, vittoria di stampo tennistico per l’Accademia di Guida (girone B) contro il Salone Maida. La squadra dall’ossatura delfina (inteso come Sistiana Duino Aurisina) supera gli avversari con un netto 6-0. Migliore in campo Stefano Stanich, autore di una tripletta. In gol pure Del Bello, Disnan e Menichini. Passiamo ora al torneo League, autentico protagonista del programma di gare della 5ª giornata della Crese. Cinquina all’esordio per l’Edilgea, contro un combattivo FC Barcolla (5-3 il risultato). Rosanero trascinati alla vittoria dalle pregevoli doppiette di Zilani e Olio e dal gol di Massimiliano Zetto. Al Barcolla non bastano i gol di Nardin e Marassi. Fanno addirittura meglio i Souveneri Grotta Gigante a valanga contro il Fresco. Autentico protagonista del match delle 20 sul campo centrale un certo Matteo Muiesan, a segno per 7 volte. La doppietta di Barbagallo e i centri di Sava Kostic, Andrea Carlevaris e Matteo Francini modellano ulteriormente il tabellino dei Souvenir Grotta Gigante (12-4 il risultato finale). Dall’altra parte si segnala la buona tripletta in maglia lime di Paliaga. Chiude il computo dei match della League l’ottimo esordio della Pizzeria Al Tiglio (girone H) vittoriosa per 5-3 sull’Ottica LC. In gol per la Pizzeria Kuniqi (doppietta), Pagliaro, Carbone e Alex Kostic. In casa Ottica LC, invece, trovano gloria Marzari, Nigris e Leiter.

C-Over e Antica Barberia Napoletana a segno nel girone A del torneo Over 35. Per i blues scalpo prestigioso nella partita delle 20: successo per 5-3 al Circolo Falisca. C-Over trascinati dalla doppietta di Papamoussa Djeie e dai centri di Lavorino, Emili e Thusja. Per il Circolo Faslisca gol di Moselli (doppietta) e Abazaj. Come detto vittoria convincente anche dell’Antica Sartoria di Napoli: 7-4 al Trieste Costruzioni. Nonostante le doppiette di Vujc e Djordevik, i reds si sono dovuti arrendere alla “Barberia”, trascinata dalla tripletta di Padovan e dalle doppiette di Bianca e Rapagna. Nel girone B largo successo della Residenza Polifunzionale Arianna. I tre gol di Memic, le doppiette di Begic e Pirc, sommati agli acuti di Makvic e Pljevaljcic lanciano l’Arianna contro l’Excalibur (9-3). Debutto positivo nel Crese Veterani per il Serbia Sport (girone A). Il team di matrice balcanica ha infatti avuto la meglio del Mea Culpa (1-3 il finale) grazie ai gol di Despetovic, Bektic e Petrovic. Di Debosichi l’unico timbro del Mea Culpa. Nel girone B, invece, buona la prima anche per i campioni in carica dell’Oreficeria Stigliani (7-3 al RVM). Trascinatori dei bianchi Zocco, autore di una tripletta, e Bancovich (doppietta); in rete pure Prisco e il solito Iannuzzi. Nell’RVM da segnalare le marcature di Mondo e Catera.

Come di consueto, infine, passiamo ai risultati del Crese Volley. Nel girone A bel successo dell’Antica Sartoria di Napoli, che si aggiudica con il punteggio di 2-0 la contesa combattuta contro i Zillo e Godi (225-20 e 25-16 i parziali). Sorride pure la Sissa, vittoriosa al tie break contro il Casa Ieralla Volley. Per la compagine verde-mela è vittoria in rimonta. Dopo il 25-22 in favore del Casa Ieralla Volley del primo set, i ricercatori sono riusciti nell’impresa di ribaltare il punteggio grazie ai parziali di 25-11 e 15-11. Nel girone B acuti per Pallavolo Insieme e Pari e Dispari, vittoriose per 2-0 contro i Scarsi Ma Volenterosi. Nel girone C, infine, si delinea sempre più il duello d’alta classifica tra Moda 21 (2-0 ai Mia Santola) e Team Biavo al Centro Revisioni (2-0 ai Fincawartsisti).

CRESE CUP

GIRONE B

Accademia di Guida – Salone Maida 6-0

Marcatori: 3 Stanich, Del Bello, Disnan D., Menichini

CRESE LEAGUE

GIRONE E

FC Barcolla – Edil Gea 3-5

Marcatori: Nardin, Marassi, autorete; 2 Zilani, 2 Olio, Zetto

GIRONE F

Souvenir Grotta Gigante – Fresco 12-4

Marcatori: 7 Muiesan, 2 Barbagallo, Kostic, Carlevaris, Francini; 3 Paliaga, Crosatto

GIRONE H

Pizzeria Al Tiglio – Ottica LC 5-3

Marcatori: 2 Kuniqi, Pagliaro, Carbone, Kostic A.; Marzari, Nigris, Leiter

CRESE OVER 35

GIRONE A

Circolo Falisca – C-Over35 3-5

Marcatori: 2 Moselli, Abazaj; 2 Dieje, Lavorino, Emili, Thusja

Trieste Costruzioni – Antica Barberia Napoletana 4-7

Marcatori: 2 Vujc, 2 Djordevik; 3 Padovan, 2 Bianca, 2 Rapagna

GIRONE B

Excalibur / Istria FC – Residenza Polifunzionale Arianna 3-9

Marcatori: 2 Bellantuono, Sylla; 3 Memic, 2 Begic, 2 Pirc, Makvic, Pljevaljcic

CRESE VETERANI

GIRONE A

Mea Culpa – Serbia Sport 1-3

Marcatori: Debosichi; Despotovic, Bektic, Petrovic

GIRONE B

Oreficeria Stigliani - RVM 7-3

Marcatori: 3 Zocco, 2 Bancovich, Prisco, Iannuzzi; Mondo, Catera, autorete

CRESE VOLLEY

GIRONE A

Antica Sartoria di Napoli – Zillo e Godi 2-0 (25-20; 25-16)

Casa Ieralla Volley – Sissa Volley 1-2 (25-22; 11-25; 11-15)

GIRONE B

Pallavolo Insieme – Scarsi Ma Volenterosi 2-0 (25-9; 25-15)

Scarsi Ma Volenterosi – Pari e Dispari 0-2 (13-25; 10-25)

GIRONE C

Fincawartsisti – Team Biavo al Centro Revisioni 0-2 (25-13; 25-16)

Mia Santola – Moda 21 0-2 (18-25; 17-25)