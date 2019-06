Crese Cup, tutti i risultati della giornata inaugurale

E' iniziata ieri la 18esima edizione della Crese Cup, il torneo di calcio a sette nato quasi 20 anni fa sul campo di via Soncini e trasformatosi nel corso degli anni in una della manifestazioni sportive più partecipate di tutto il Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno infatti Mattia Milazzi, l'organizzatore e ideatore dell'evento che si svolge sul rettangolo di San Luigi, è riuscito a mettere in fila un numero impressionante di compagini, tra il calcio, basket, pallavolo e molte altre discipline sportive.

I match di ieri: tutti i risultati

La partita inaugurale ha visto l'esordio favorevole ai campioni in carica del Trieste Costruzioni Zanutta, che battono nettamente il Thermo Idro System, grazie alle doppiette di Hrvatin, Mihailovic e Rudonja (8-3). Grazie a questo successo, e al contemporaneo pareggio tra Pasticceria Bom Bom e Pizzeria All'Abbuffata (3-3 il punteggio finale), la strada verso gli ottavi di finale si fa in discesa per il Trieste Costruzioni. Nel girone B secco 10-0 del Gomme Marcello, a caccia di quel successo che consacrerebbe all'interno della Crese il gruppo a trazione sanluigina. Mattattori dell'incontro Muiesan e Ianezic, autori di un pregevole poker personale; in rete pure Bertoni e Ciriello.

Nel girone C colpo della Pizzeria La Tana: 8-3 sul Brada Impex Junior. Ottime prove per Ruzzier e Ciave, rispettivamente autori di una tripletta e di una doppietta. Due gol a testa per Favento e Mureno nelle fila del Brada Junior. Nell'altra sfida del girone pirotecnico pareggio tra il Brada Impex e Bar Al Viale 59 (4-4 il risultato finale). Spiccano sul tabellino i due gol messi a segno da Cirkovic (Brada) e Abdulai (Bar Al Viale 59). Posta equamente divisa anche tra Progetto 74 feat Taboga e White Cafè (girone D). Il big-match del raggruppamento D termina infatti sul 5-5. Nel girone E buona la prima oer la Macelleria Da Remo, che batte col tennistico punteggio di 6-4 il Buffet Da Roby. Per la Macelleria poker d'autore per De Chirico. Chiude il programma di giornata la sfida tra Bro&Sis e Bar Capriccio, conclusasi con la netta affermazione di Delmoro e compagni con il punteggio di 11-1; poker di Zetto e doppietta di Lapaine per i ragazzi in maglia verde lime.

Il basket: niente da fare per la Fuoric'Entro

Per quel che concerne il torneo di basket, al via dopo un anno di stop forzato, va all’Idrotermozeta l’atteso match inaugurale contro la Polisportiva Fuoric’Entro. La cronaca vede il Fuoric’entro inseguire gli avversari per tutto il corso della partita, un risultato finale di 78-40 che conferma il pronostico iniziale. L’Idrotermozeta scappa subito sul +10 grazie a Sgubin. Zacchigna e Stefani allungano le distanze. Signorino prova a scuotere il Fuoric’entro, ma all’intervallo l’Idrotermozeta mette in ghiaccio il risultato con un parziale di 43-19.

Nell’altro match di giornata ottimo successo per la Ones Moving contro un’IllySportiva, in partita solamente per una frazione di gioco. Palpitante avvio evidenziato dall’alto ritmo di gioco impresso dalle due squadre. All’intervallo lugo Ones Moving avanti 48-37. Nella ripresa i ragazzi di Kidzik sono molto più efficaci, grazie a Spolaore e Zampar, e archiviano la pratica con il 93-63 finale.

Crese Volley

Capitolo finale riservato al Crese Volley, giunto alla nona edizione. Inizia con un successo il cammino nella nona edizione del Crese Volley per i Pescatori del Golfo e Pallavolo Insieme, entrambe inserite nel girone D. Per i Pescatori successo contro i Volley Una Birra l tie break (15-12 il parziale del terzo equilibrato periodo), dopo essersi aggiudicati il set iniziale con il punteggio di 25-18, grazie anche all’ottima prova sfoderata da Di Stasio (votato come miglior giocatore nelle fila dei Pescatori); nel mezzo acuto del Volley Una Birra con una netta affermazione per 25-15.

Nell’altra sfida del girone, come detto, esulta la Pallavolo Insieme dopo aver battuto con il punteggio finale di 2-0 il Tancredi Team; 25-6 e 25-10 i parziali dell’incontro che premia la squadra di Antonio Di Baco. Per quel che concerne il girone C, infine, buona la prima per il Real Madrink che batte al terzo set un coriaceo Fisiovolley 2.0 Inizio di match favorevole al Fisio, grazie anche alla verve di Annamaria Flego. Nel secondo set pronto ricatto per il Real Madrink: 25-16 il parziale. Il terzo ed ultimo set premia quindi ancora una volta il Real, preso per mano da un ottimo Davide Parisato (15-13 il risultato finale del tie break).