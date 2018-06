Crossfit: primo e terzo posto per la palestra Audace all'Italian Boxe Battle di Ferrara

Ben due podi per alla Italian Boxe Battle di Ferrara per la palestra Audace di Trieste: Il primo posto per la categoria Podium Open e il terzo per la categoria Podium Master. Italian Boxe Battle è arrivata alla terza edizione, una delle più importanti gare di CrossFit a squadre dello stivale. Oltre 200 tra nelle ultime edizioni si sono dati battaglia. Nell'edizione 2018 si sono iscritti 400 atleti.

Per la categoria Open si sono distinti Giulio Borgino, Matteo Springolo, Emanuele Biviano, Gianluca Gustin, Giulia Mazzetto, Michelle Turco, mentre per la categoria Master Giandomenico Filippelli, Alessio Marchioro, Elisa Bubu Guglielmi, Rita Maggio.