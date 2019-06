Dino Schorn firma il Trofeo "Città di Terni"

Esordio stagionale all'aperto per Dino Schorn, mezzofondista triestino portacolori del Delfino Napoli. In occasione della prima edizione del trofeo master "Città di Terni" si è cimentato nelle distanze dei 200 e 400 stile libero - in entrambe le gare è primatista italiano M50 e in quest'ultima era il primo nel ranking mondiale 2018 - vincendo tutte e due le prove a livello assoluto.

Anche se non soddisfatto dai tempi espressi Dino ha firmato le prime due prestazioni tecniche della manifestazione (2'05"58, 975 punti e 4'28"20, 973 punti), seguite dai 953 punti realizzati da Daniela Petracchi della Roma Nuoto nei 100 rana M55 (1'28"20).