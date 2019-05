Sale la febbre per Feralpi-Triestina, già 400 i biglietti venduti a Trieste

Sale la febbre per le due partite dei playoff che vedranno la Triestina sfidare la formazione bresciana della Feralpi Salò nella gara di andata prevista per mercoledì 29 maggio e il match di ritorno, domenica 2 giugno. La prevendita per entrambe le partite è già partita e dalle prime indiscrezioni probabilmente nel settore ospiti ci sarà il tutto esaurito. Nel pomeriggio di oggi 24 maggio i biglietti già venduti risulterebbero essere circa 400.

Quasi 1000 biglietti in totale

Sono 521 i tagliandi a disposizione dei tifosi triestini che decideranno di seguire l'undici di Pavanel in riva al lago di Garda. Inoltre, fa sapere la società rossoalabardata, ci sarà la possibilità di "sbloccare" ulteriori 400 biglietti che andranno ad occupare il settore parterre della tribuna. I tifosi alabardati potranno comprare i tagliandi fino alle 19 di martedì 28 maggio.

Per poterli acquistare, fa sapere la società di Biasin e Milanese, i sostenitori interessati dovranno recarsi al Ticketpoint di corso Italia 6/c oppure scegliere di comprare il biglietto online sul circuito Ticketland a questo link e esclusivamente con il metodo "print at home", vale a dire la stampa del biglietto su carta comune direttamente da casa.

I prezzi dei biglietti

Per chi acquista al punto prevendita o online, il biglietto per la tribuna coperta costerà 17 euro più 1,50 euro di diritti. I tagliandi per la tribuna scoperta, il parterre e il settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 8 euro più 1,50 di prevendita. Si ricorda che il giorno della partita ai botteghini non saranno in vendita biglietti per il settore ospiti, quindi o si acquista il biglietto prima oppure non ha senso mettersi in viaggio verso Salò.

Il maxischermo al Rocco per chi non va a Salò

"Tutti i tifosi che non potranno essere sulla sponda bresciana del lago di Garda, avranno una possibilità di aggregazione imperdibile per sostenere i rossoalabardati. Mercoledì 29 maggio a partire dalle ore 19.00, i cancelli del “Rocco” saranno infatti aperti per accogliere i nostri sostenitori, che potranno assistere alla partita su maxischermo nello spazio antistante la Tribuna Pasinati. La serata sarà animata da Dj set e sarà in funzione un apposito spazio gastronomico così la nota della società.

L'ingresso al Rocco è libero.