Hockey inline, Coppa Italia: Edera Trieste travolge i Castelli Romani

Si gioca il 3° turno di Coppa Italia sul campo di Civitavecchia, è in palio il passaggio al 4° turno. Due i gol dell’Edera nei primi dieci minuti di gioco, marcano Sotlar e Sindici, poi i Castelli Romani reagiscono andando in gol con prima con Tamburri e poi pareggiando con Pontecorvi. Da qui in poi l’Edera suona la carica e segna con pazienza un gol alla volta, prendendone solo uno in chiusura di primo tempo e chiudendo con un parziale di 7 a 3. Nel secondo tempo è solo Edera che manda in rete Sotlar, Frizzera, Sorrenti e ancora Sindici e i due fratelli Degano Nicolò e Jacopo, con assist di Cocozza, Frizzera, Toti e Cantarutti. Nel secondo tempo debutta nella serie senior anche il giovane golie Pezzetta che para 2 gol già fatti e si oppone con determinazione, dimostrando una buona preparazione. Anche il portiere dei Castelli Romani viene sostituito a 5 minuti dalla fine del match e a Sabbatini subentra Lecce, ma le sorti dell’incontro non cambiano. Tre le penalità comminate dagli arbitri, i signori Bonavolontà e Liotta, al Team dei Castelli Romani. Un grande ritorno questo dell?edera Trieste che fa ben sperare il coach Roberto Florean per l’incontro di domani nell’anticipo di serie B con i Mammuth di Roma, dove si gioca alle 15,30. Per chi vuole seguire i risultati in diretta all’indirizzo http://hockeyinline.fisr.it/

