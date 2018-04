"Enduro tre camini": «L’eXtrema Group continua l’avanzata»

Si è svolta domenica 8 a Trieste la 7° edizione dell’enduro tre camini di EnduroMTB / Downhill organizzata dall’associazione 360MTB(Ts) valevole per il campionato Triveneto e Sloveno. Competizione che ha visto schierarsi 250 iscritti provenienti da tutta Italia con nomi del calibro di Michael Prokop, Primoz Strancar, Daniel Schemmel, Premek Tejchmann ed Enrico Durì, quest’ultimo infatti atleta sponsorizzato e gestito dall’eXtrema Group merita un grande applauso in quanto debutta come sua prima volta in questa disciplina sportiva, portandosi a casa un 8° posto di Classe, pilota che fino a qualche anno fà gareggiava nel triveneto di Motocross. I primi tre posti in scala sono stati centrati da Ronzon Erwin, Paludetto Roberto e Mihalkovits Peter.

L’eXtrema Group è una ditta specializzata nel sostegno di atleti di sport estremi capitanata da Mattia Cavalli, trentenne dell’hinterland Udinese con una passione sfrenata per gli sport motoristici. Ecco alcuni piloti sostenuti da eXtrema Group; Motocross (Giuseppe Macrì’ – Quaino Massimo), Ciclismo su oista - Keirin (Maila Andreotti .. 20 titoli italiani), Enduro Mtb/Downhill (Enrico Duri’) e a breve in arrivo un rallysta Andrea Fontanini e un freestyler di motocross italo spagnolo.