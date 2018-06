Triveneto Enduro: il Gravity Team 360 Mtb sotto i riflettori a San Leonardo

I giovani atleti del Gravity Team 360 MTB si sono messi in grande evidenza nella terza tappa del circuito Triveneto Enduro Mtb che si è tenuta domenica 17 giugno a S.Leonardo (UD).

Molto tecniche le quattro prove speciali in programma che hanno impegnato a fondo sia gli atleti che i mezzi meccanici: la soddisfazione per i poazzamenti ottenuti è stata, anche per questi motivi, ancora maggiore.

Nella categoria Esordienti Lorenzo Pagliari si è piazzato al secondo posto assoluto, seguito sul gradino più basso del podio dal compagno di squadra Zeno Gregorio. Nella categoria Juniores, quinto posto per Lorenzo Flego ed il settimo per Alessandro Cenzon, rallentato nella seconda prova speciale da una foratura mentre lottava per la 3^ posizione. Per degli irrisolvibili problemi ai freni è stato, invece, costretto al ritiro Davide Bertocchi. Durante le premiazioni della gara friulana sono state consegnate anche le maglie di Campioni regionali Enduro 2018, conquistate all'Enduro 3 Camini disputato lo scorso aprile a Trieste.

Il team 360 MTB si è messo in evidenza con ben tre titoli conquistati: Giulia Sandrin in cat. Giovanile Femminile, Lorenzo Pagliari Consolati nella cat. Esordienti Maschile e Jessica Merlach nella Open Femminile. Un grande risultato che premia il sodalizio giuliano e la serie di attività, in grande crescita, svolte nel Trieste City Bike Park Tre Camini di Cattinara. I prossimi appuntamenti però sono imminenti; domenica 24 giugno gli atleti saranno impegnati a Canazei (TN) per la 3^ prova del circuito nazionale SuperEnduro e 1^ tappa del circuito Europeo mentre domenica 8 luglio saranno a S.Cassiano in Val Badia per la prova del IXS Downhill Rookies Cup, il circuito giovanile europeo Downhill.