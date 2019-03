Enduro U23/Senior, bene i piloti regionali in Sardegna

Positiva spedizione dei piloti del Friuli Venezia Giulia in terra sarda, per il primo appuntamento stagionale del campionato italiano under 23 di enduro, a Cala Gonone (Nu) domenica 17 marzo. Ad ospitare oltre 200 piloti il Motoclub Dorgali che ha allestito una competizione di ottimo livello in una giornata dal clima tipicamente primaverile, che ha visto la vittoria assoluta del lombardo Enrico Zilli su Husqvarna. Partenza con il “fettucciato” Cross test, una impegnativa prova di circa 4 minuti su un terreno molto compatto, per passare all’Enduro Test, spettacolare prova in linea con un fondo di pietre e sassi nella zona montana del nuorese. Entrambe le prove sono state affrontate dai piloti in gara per tre volte. In terra sarda buona la prova del pilota del Motoclub Trieste Pietro Collovigh, quinta posizione in un’agguerrita classe Junior 450, con la Sherco 300 4T.

Nella Senior 300, Andrea Corrado del club triestino deve accontentarsi della sedicesima posizione, mentre il compagno di squadra Carlo Ziber, chiude quindicesimo nella Senior 250 4T. Esperienza positiva nella 125 cadetti per il monfalconese Tommaso Iaglisch del Motoclub Manzano, che si piazza in dodicesima posizione in una classe affollata con 25 piloti al via. Il carnico Stefano Candido chiude al quinto posto nella classe Junior 300, in sella alla Tm 300 2T. Buona la prova nella Junior 250 2T di Nicola Garlatti, il pilota di Forgaria che chiude settimo con la Tm 250 2T. Trasferta piemontese per il prossimo appuntamento con il tricolore Under 23, il 7 aprile a Viverone (Bi).