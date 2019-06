Verso gli Europei Under 21: presentato il programma in città

Dopo la mancata promozione in serie B della Triestina, la città si prepara agli Europei Under 21 di calcio. Le ultime novità del programma UEFA Under 21 in città, in particolare quelle legate al campo di calcio che sarà possibile utilizzare in piazza Unità, ma anche dei 12 totem informativi in centro, con appuntamenti, concerti, moste e le diverse opportunità che saranno offerte nell’ambito dei Campionati europei di Calcio Under 21 che si terranno a Trieste (lunedì 17 giugno ore 18.30 Serbia – Austria; giovedì 20 giugno ore 21.00 Germania – Serbia; domenica 23 giugno ore 21.00 Danimarca – Serbia) sono stati al centro della conferenza stampa svoltasi oggi (lunedì 10 giugno) nella centralissima piazza della Borsa. All’incontro sono intervenuti l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Giorgio Rossi, l’assessore ai Servizi generali Lorenzo Giorgi, il vicesegretario generale Fabio Lorenzut, la direttrice del Servizio, Promozione Turistica e Eventi Francesca Locci e la direttrice del Servizio Musei e Biblioteche Laura Carlini Fanfogna.

Un campo in piazza Unità

Per accogliere questo evento, nel rinnovato stadio Nereo Rocco senza più barriere, la città si è vestita con i colori del Campionato Europeo di Calcio Under 21 nelle sue strade, piazze, negozi, musei, pronta ad accogliere i tifosi per le partite. Tanti gli appuntamenti per celebrare l’arrivo di questo importante evento sportivo internazionale: mostre, incontri, film, visite guidate, tour cittadini, manifestazioni collaterali. Per la prima volta in piazza Unità d’Italia, dal 14 al 23 giugno, sarà allestito un campo da calcio a 5 per ospitare le partite amatoriali e stage per i più piccoli e sarà messa da disposizione delle squadre, come spogliatoio, la sala Comunale d’Arte al piano terra del Municipio. La prenotazione è completamente gratuita con registrazione obbligatoria direttamente dal sito uefa-under21.online.trieste.it Si potrà prenotare uno o più orari, compilando il form online. Nelle giornate delle partite lunedì 17 giugno, giovedì 20 giugno e domenica 23 giugno saranno organizzati degli stage per le squadre di calcio giovanili del Comune di Trieste insieme ai Freestyler Fast Foot Crew, fondatori della prima Accademia riconosciuta di Calcio Freestyle in Italia.

Tour cittadini dedicati

Previsti dal 15 al 23 giugno tour cittadini dedicati. EURO U21 City Walking Tour. Con partenza alle ore 10.30 davanti al campo da calcio allestito in piazza Unità d’Italia si potrà partecipare gratuitamente alla visita guidata del centro cittadino. Il fischio d’inizio segnerà la partenza del tour che avrà una durata di 90’. Disponibile nelle lingue: italiano / inglese - italiano / serbo - italiano / tedesco Gratuito, con prelazione per i possessori dei biglietti delle partite del Girone B.

Dodici totem per dodici nazioni

In onore delle 12 nazioni che partecipano al Campionato Europeo di Calcio Under 21 la città di Trieste ha allestito in 12 punti della città 12 totem con la bandiera di una delle nazioni sfidanti. Uno dei lati riporta il calendario generale del campionato e ogni giorno verrà aggiornato con il risultato delle partite per seguire fino alla finale del 30 giugno le nazionali coinvolte. Questi punti informativi si trasformeranno più volte al giorno per raccontare lo spirito che porta questa competizione: il rispetto per gli sfidanti grazie al progetto #WeAreYourope. Quotidianamente verranno suonati dal vivo dai musicisti Irena Cristin e Tommaso Bisiak, l’inno Europeo e gli inni delle 12 nazioni, grazie alla collaborazione con la Casa della Musica. Nelle giornate delle partite del Girone B vedranno le musiche popolari delle nazioni Austria, Germania, Danimarica e Serbia allietare i totem dedicati alle 4 nazioni.

"Science Corner"

Il comparto scientifico di Trieste, ad un anno dall’importante appuntamento di ESOF 2020, creerà uno “Science Corner” in piazza Hortis, per appuntamenti quotidiani, al centro del giardino, in cui Europa e scienza troveranno diversi punto d’incontro.Gli istituti che hanno aderito all’iniziativa sono: INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste, OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, SISSA – Scula Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Università di Trieste e Udine - Dipartimento di Fisica, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Europe Direct del Comune di Trieste organizza diversi appuntamenti, durante la settimana dal 10 al 16 giugno, per proponendo dei quiz sulle 12 nazioni e raccontare curiosità dei diversi paesi europei coinvolti. Laboratori per bambini a cura di Annalisa Metus per raccontare e giocare sui simboli del calcio, scoprendo i colori delle bandiere delle 4 nazioni del Girone B. Il comparto scientifico di Trieste creerà uno Science Corner in piazza Hortis per appuntamenti quotidiani in cui il calcio e la scienza troveranno diversi punto d’incontro. A cura del Comune di Trieste in collaborazione con La Cappella Underground, tutti i mercoledì di giugno alle ore 17.30 – Palazzo Gopcevich Sala Bobi Bazlen, si terranno, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, appuntamenti dedicati alle pellicole che hanno portato il calcio sul grande schermo, con ospiti i registi e attori ad introdurre la visione. “L’arbitro” è in programma mercoledì 12 giugno - alla presenza del regista Paolo Zucca; “L’uomo in più”, mercoledì 19 giugno con presentazione a cura di Lorenzo Acquaviva; “Il mundial dimenticato”, mercoledì 26 giugno - alla presenza del regista Loreno Garzella.

Mostre

Di particolare rilievo e suggestione anche le mostre che saranno offerte e aperte durate questo periodo. Tra queste: I Love Lego, mostra aperta fino al 30 giugno al Salone degli Incanti, con ingresso a pagamento, che ha sostenuto la promozione del torneo. In onore dei Campionati Europei UEFA Under 21, si puà trovare nella teca dedicata alla City un diorama dello Stadio Nereo Rocco già vestito per le partite del girone B.

“Ponte di Giochi. Lo sport a bordo”, una selezione di fotografie degli anni Trenta tratta dall'archivio del Lloyd Triestino che racconta gli sport e i giochi praticati a bordo delle navi e dei grandi transatlantici. Scatti che mostrano le traversate sulle motonavi “Saturnia” e “Vulcania” tra bagni di sole e passeggiate, con il tempo scandito dalle tante occasioni di svago lungo i ponti e nei saloni. Attività fisica e buona cucina, ambienti eleganti e attrezzate palestre, cortesia e ospitalità: tutti marchi della grande tradizione e dello stile delle compagnie di navigazione italiane. Al Museo del Mare/Sezione “Lloyd. Deposito a vista”, Magazzino 26 - Polo museale del Porto Vecchio dal 14 al 30 giugno, ingresso gratuito.

Ospite d’Onore – “Partita di calcio” di Carlo Carrà, al Civico Museo Revoltella, fino al 30 giugno, ingresso a pagamento. Il Museo propone l'esposizione di un dipinto di Carlo Carrà legato al gioco del calcio. Il dipinto “Partita di calcio” (Sintesi di una partita di calcio - Giocatori), olio su tela, 100x69 cm, realizzato da Carlo Carrà nel 1934, firmato e datato: Carlo Carrà 1934 - XIII, proveniente dalle collezioni della Galleria d'Arte Moderna di Roma. L'opera della prestigiosa pinacoteca romana è visitabile nella saletta centrale del V piano della Galleria d'arte moderna, nella sezione dedicata alla pittura italiana del primo Novecento, a diretto confronto con il dipinto Donna al mare, dello stesso artista, di proprietà del Museo Revoltella, acquistata alla Biennale di Venezia del 1932. “Camillo Castiglioni e il mito della BMW” a Palazzo Gopcevic – sala “Attilio Selva”, dal 29 giugno al 21 luglio.

Ogni giorno, dal 15 al 23 giugno, i possessori dei biglietti potranno partecipare a delle visite guidate dedicate, disponibili nelle lingue: italiano / inglese, italiano / serbo, italiano / tedesco. Calendario visite guidate (Castello di San Giusto: 16, 18, 20, 22 giugno Civico Museo Revoltella: 15, 17, 19, 21, 23 giugno).

Ancora tra le manifestazioni collaterali si segnalano. Bloomsday - Una Festa per Joyce Ritorna la festa in onore dello scrittore irlandese James Joyce – che fra il 1904 e il 1920 fu a lungo ospite di Trieste – e del suo indimenticabile personaggio Leopold Bloom, protagonista del romanzo Ulisse.

Incontro di calcio a squadre

In occasione dei Campionati Europei di calcio Under 21 sul campo sintetico allestito nella piazza principale della città, si sfideranno, in un derby del tutto inedito due squadre di alto lignaggio con stili di gioco assai diversi: apparentemente inetta e fumosa ma spesso ficcante e opportunista l'Unione Italo-Svevo, allenata da Ettore Schmitz e capitanata dal centravanti Zeno Cosini, fluido, potente ma spesso barocco e divagante il team agli ordini dell'oriundo irlandese James Joyce, guidato dall'imprevedibile capitano Leopold Bloom. Giovedì 13 giugno ore 19.00 in piazza Unità d’Italia.

Ritratto dell'artista under 21

Ancora una celebrazione un excursus di Nicolò Giraldi fra letteratura, sport, arte, giovinezza e talento. Col pallone al piede, naturalmente. In occasione dei Campionati Europei di calcio Under 21. In piazza Cavana venerdì 14 e sabato 15 giugno alle ore 16.00.

Centenario fondazione della sezione provinciale Bersaglieri M.O.V.M. E. Toti

In occasione delle celebrazioni per il centenario della fondazione della sezione di Trieste, previste in piazza Unità d’Italia il 15 giugno, verranno collegate ai Campionati Europei di Calcio Under 21 con un programma musicale della Fanfara Militare dedicato anche alle nazioni partecipanti alla competizione. Verranno suonati gli Inni d'Italia, dell’Unione Europea, dell’Austria, della Danimarca, della Germania, della Serbia.

Truck EURO U21 Girone B

Arriva anche a Trieste, dal 16 al 20 giugno, il Road Show organizzato per promuovere le partite del Girone B degli Europei di Calcio. In collaborazione tra il Comune di Trieste, il Comune di Udine e Promoturismo FVG.

Trieste Hoptour per Euro21

Trieste Hoptour per EURO U21. Ogni giorno, sempre dal 15 al 23 giugno, è attivo il nuovo servizio di trasporto turistico HopOn - HopOff della città di Trieste, svolto in collaborazione tra Yestour e Trieste Trasporti. Con nuovissimi e comodissimi bus si potranno scoprire i luoghi di interesse e le attrazioni della città. Le audioguide sincronizzate con il percorso forniranno informazioni e curiosità. Il tour parte dalle Rive, al Molo Audace, di fronte a Piazza Unità e dopo aver raggiunto il colle di San Giusto arriva fino al meraviglioso Castello e Parco di Miramare.

Negozi e alberghi

A giugno le vetrine dei negozi, gli alberghi e gli esercizi pubblici si vestono, insieme alla città, con i colori del Campionato, grazie alla collaborazione con ConfCommercio, Fipe e Federalberghi. Anche i mercati porteranno nelle piazze rionali le bandiere con il calendario delle partite del girone B.

Offerte turistiche

PromoTurismo FVG ha inoltre confezionato, insieme al Comune di Trieste e al Comune di Udine, speciali offerte turistiche per i tifosi possessori dei biglietti delle partite del girone B, al fine di far loro scoprire il patrimonio turistico regionale. Il titolare del biglietto della partita avrà la possibilità di ritirare, negli infopoint di PromoTurismoFvg di Trieste e di Udine, o nelle strutture ricettive aderenti all’iniziativa, un voucher tramite il quale i tifosi potranno usufruire gratuitamente insieme a un accompagnatore di diversi servizi turistici per scoprire il patrimonio che lo circonda. Potrà accedere ai principali musei privati e civici delle due città, partecipare alle visite guidate di Trieste, oppure noleggiare le audioguide e addentrarsi autonomamente per le vie delle due città simbolo della regione.