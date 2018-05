Canottaggio: la gradese Corazza convocata per l'Europeo Junior

49 atleti (27 maschi e 22 femmine) sono stati convocati presso il Centro Nazionale di Piediluco agli ordini dei Capi Allenatore Valter Molea per i maschi e Massimo Casula per le femmine, dal 20 al 24 maggio, in preparazione al Campionato Europeo Junior che si svolgerà a Gravelines (Francia) il 26 e 27 maggio. All'evento è stata convocata la gradese dell'Ausonia Ilaria Corazza, lo scorso anno già in maglia azzurra alla Coupe de la Jeunesse.