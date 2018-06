Alma in serie A: in migliaia in piazza Unità a festeggiare (FOTO e VIDEO)

«Una squadra, una tifoseria, una città. Unici! Grazie Trieste!». Le parole dell'Alma Pallacanestro Trieste su Facebook dopo la sua grande festa in Piazza Unità.

Giovedì 21 giugno infatti il popolo biancorosso si è riunito intorno alla squadra per celebrare insieme questo importante momento.

Sono circa in tremila le persone davanti al maxi-schermo montato per l'occasione dove si legge un'enorme lettera A di colore rosso sopra la scritta "Mission Completed".

Tutti presenti a ricevere il calore dei tifosi: lo staff tecnico, massaggiatori e allenatori e infine ovviamente i giocatori, che dopo 14 anni hanno riportato la squadra in serie A.