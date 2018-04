Festa dello Sport Integrato: Calicanto, Comune di Monfalcone e Isis S. Pertini insieme per una grande festa inclusiva

Raggiunge la sua IX edizione la Festa Regionale dello Sport Scolastico Integrato, che quest’anno si svolgerà il giorno martedì 17 aprile 2018 dalle ore 8.30- 13.30 presso gli impianti sportivi dell'Area Verde di Via B. Powell e presso il Palazzetto dello Sport di Monfalcone.

La Festa è organizzata dall’Asd Calicanto Onlus, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e l’ ISIS “S. Pertini” di Monfalcone.

«Stiamo lavorando da mesi insieme allo staff» dichiara la professoressa Elena Gianello, presidente di Calicanto Onlus «ci mettiamo come sempre un grande impegno ed entusiasmo. Quest’anno accoglieremo anche i ragazzi di una scuola di Milano che parteciperà al torneo con le sue squadre. Questa importante novità si è resa possibile a seguito di un intervento di formazione presso la scuola “La Zolla” di Milano tenuto da due nostri insegnanti di scienze motorie che ha suscitato un grande interesse da parte di studenti e docenti tanto da motivarli a iscriversi al torneo».

Durante la Festa Regionale dello Sport Integrato, Monfalcone si popolerà di giovani atleti sorridenti con le loro magliette colorate ricevute in omaggio dall’organizzazione grazie al contributo della Fondazione Carigo, del Rotary di Monfalcone – Grado, dell’APT e della BCC di Staranzano - Villesse. Più di 500 sono i giovani che si sono già iscritti con le loro scuole per partecipare ai tornei. Gli studenti, infatti, si allenano insieme durante tutto l'anno scolastico, giocando a pallavolo e a pallacanestro integrata. Dai più piccoli di 11 anni a quelli delle scuole superiori, tutti giocano con passione e con allegria, in forma inclusiva, realizzando i valori fondanti dello sport integrato.

La professoressa Gianello aggiunge: «Calicanto Onlus è orgogliosa di come la propria idea di sport integrato, nata a Trieste, si sia diffusa a livello nazionale, favorendo l’insorgere di tante realtà che quotidianamente propongono la filosofia e la pratica dell’inclusione attraverso lo sport».

Martedì 17 i tornei inizieranno alle 09:00 e termineranno alle 12:30. A seguire si terrà l’esibizione del gruppo Danza Integrata, quindi il saluto delle Autorità e le premiazioni dei tornei e del “Fair Play inclusivo” presso la Palestra Polifunzionale di Via Powell.