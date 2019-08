Ennesima medaglia per Schorn, ai mondiali master in Corea è bronzo sui 100 stile (VIDEO)

Questa volta l'oro è sfuggito per soli 41 centesimi di secondo. Dino Schorn, l'atleta triestino in forza alla Delfino di Napoli che ha battuto qualsiasi record di trofei per quanto riguarda un nuotatore italiano, si "accontenta" dell'ultimo gradino del podio nella gara 100 stile disputata ieri a Gwangju in Corea del Sud dove sono in programma i mondiali di nuoto riservati alle categorie master.

A battere il forte nuotatore triestino, che da mezzofondista predilige lunghezze maggiori, è stato nuovamente l'australiano Mark Thompson il quale aveva conquistato l'oro già sugli 800 stile, con Schorn ad un passo dalla medaglia più pregiata. Un risultato che per il triestino rappresenta comunque l'ennesimo trionfo, confermandosi ai vertici internazionali per quanto riguarda il nuoto.

Le parole dell'atleta giuliano

"C'è rammarico per la gara di oggi perché, pur essendo una medaglia mondiale sono arrivato a soli 41 centesimi dalla medaglia d'oro e a livello di Europei e Mondiali è già la quarta volta consecutiva che accade" ha commentato Schorn raggiunto telefonicamente. "E' grande invece la soddisfazione per l'argento di ieri - ha concluso Schorn - facendo il primato personale e migliorando il tempo che lo scorso anno mi diede il record europeo. Di più non potevo ottenere".