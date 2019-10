Moto Trieste si aggiudica il Campionato Italiano Trial Gruppo 5

Weekend conclusivo, quello appena trascorso del 26/27 ottobre, anche per il Campionato Italiano Trial Gruppo 5 con la gara di Primaluna (LC) organizzata dal locale Moto Club Valsassina: splendide giornate di sole hanno accolto i piloti in questa 2 giorni dedicata alle moto d'epoca ed ai conduttori di tale specialità fuoristrada che sono stati impegnati nelle loro evoluzioni al sabato su 11 zone controllate, mentre la domenica su 12.

Si è presentato identico il chilometraggio giornaliero dei trasferimenti (un anello di 14 km. da ripetere 2 volte) e piuttosto impegnativi i tratti controllati, in sottobosco e torrenti percorsi in salita, a causa delle piogge dei giorni precedenti la manifestazione.

Alla gara, ben organizzata dal club lombardo, non poteva mancare il pilota del Moto Club Trieste Marino Fontanot con la Fantic 157 cc. in corsa per il titolo 2019 nella categoria gentleman: sabato mattina si parte alle ore 11 e Marino fa capire da subito le sue intenzioni dosando bene l'acceleratore, cosa che lo porta a concludere ( 6 ore + 20 minuti, penalizzati 1 punto ogni 5 minuti di ritardo, il tempo limite) ottimo 1° di categoria con 6 penalità.

Domenica, con sole 5 penalità, non lascia scampo agli avversari aggiudicandosi la giornata unitamente al titolo di Campione Italiano.

Alloro 2019 meritatissimo questo, per un appassionato ed abile trialista triestino sempre presente agli appuntamenti vintage, semplice, preparato, determinato e mai alla ricerca dei riflettori, caratteristiche che lo pongono tra gli atleti delle due ruote locali più stimati.