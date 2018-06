Football americano: il cuore non basta, i Muli cadono a Venezia contro gli Islanders (FOTO)

Non è bastato il cuore a superare l’insidiosa trasferta di Venezia, che vedeva Muli e Islanders contendersi l’accesso alle semifinali di conference del campionato italiano di terza divisione. La compagine veneta ha saputo ben capitalizzare il mese a disposizione per preparare questo incontro, dimostrando ottima tattica e fisicità.

L’attacco dei ragazzi di coach Marco Petri ha perso per infortunio pezzi importanti già alla seconda azione e nonostante un primo drive che ha fatto ben sperare, si è dovuto arrendere ad una difesa capace di inibire ogni corsa e mettere grande pressione su ogni lancio. I veneti infatti hanno realizzato nel corso della partita un sack e ben due intercetti, di cui uno riportato in end zone dalla safety veneziana Matteo Cester. Sul piano difensivo non è andata diversamente: dopo la prima realizzazione di Gianluca Longo, runningback incontenibile per la difesa blu-oro, le “onde” della laguna sono dilagate del tutto, realizzando due ulteriori segnature, e riconfermando nella seconda metà della partita un gioco solido e dinamico, con ulteriori realizzazioni sia su corsa (il solito Longo) che su pass (Romanato per Annibale).

La partita non è mai stata in discussione, i Muli Trieste non sono mai riusciti ad impensierire gli Islanders Venezia, che hanno ottenuto una vittoria meritatissima. Per la società del presidente Marco Stolfa, ora si andrà subito al lavoro per strutturare al meglio la prossima stagione, che deve veder le conferme di quanto fatto di buono fino a qui, ma che migliorare una squadra che ha pagato soprattutto per assenze e per gli infortuni, una stagione complessa sul piano della gestione delle forze e della stanchezza.