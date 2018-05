Football americano: Muli battuti dai 29ers Alto Livenza 10 - 7

Sabato scorso, sul campo sportivo del san Luigi si è giocato lo scontro al vertice tra le due capolista del girone I del campionato nazionale di football americano di terza divisone Fidaf. Nell’ultima partita della stagione, che valeva il primo posto, i 29ers Alto Livenza hanno battuto i Muli per 10 a 7. Partita tirata e conclusasi con un field goal messo a segno dai pordenonesi a 14 secondi dalla fine. I prima ad andare a segno sono stati i Muli nel primo quarto di gioco con una funambolica ricezione di Marco Fagnini su un pass di Nassim Djaba a cui è seguita la trasformazione di Luca Polla (7-0) Nel secondo quarto sono salite in cattedra le difese che hanno sempre costretto gli attacchi avversari al punt. Da segnalare un tentativo di field goal fallito dai Muli ed un intercetto di Giovanni Fronda nell’ultima azione prima che le squadre andassero al riposo.

L’equilibrio si spezza all’inizio del terzo quarto quando un fumble del attacco blu-oro da la palla ai 29ers nelle vicinanze della end zone dei muli e dopo poche azioni il touchdown di Joseph Hauser e la successiva trasformazione di Damiano Franco portano il punteggio in parità (7- 7). I Muli tentano di reagire ma la difesa pordenonese fa buona guardia. I triestini sbagliano un secondo field goal e nell’ultimo drive del quarto quarto, con 14 secondi sul cronometro egli arbitri, Damiano Franco centra i pali con un field goal che porta il punteggio sul 10 a 7.

Ora non resta che attendere il prossimo fine settimana per vedere i risultati dell’ultima giornata di campionato e di conseguenza vedere la griglia play off. Salvo sorprese i Muli dovrebbero giocare le Wild Card nel fine settimana del 2-3 giugno con buone possibilità di disputare la partita in casa. «Teniamo le dita incrociate perché sarebbe una prima assoluta» è il commento del presidente Marco Stolfa. Infatti mai nella storia dei Muli si è giocata una partita di play a Trieste. Nel caso una occasione da non perdere.