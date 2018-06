"FootGolf Beach in Tour": a Grado la gara a squadre con personaggi dello sport e dello spettacolo

"FootGolf Beach in Tour" arriva a Grado. Domenica 17 Giugno dalle ore 11 nelle spiagge di Grado Pineta, tra lo stabilimento "Laguna Gradese" e "Airone", 10 buche di divertimento ed allegria.

Artisti del mondo della tv, campioni dello sport ed altre note personalità renderanno la giornata ancor più indimenticabile.

La spiaggia di Grado Pineta sarà la location ideale per le 10 squadre composte ognuna da due giocatori uomini, un vip e una giocatrice donna. Lo scopo di questo gioco goliardico-sportivo, è quello di mandare un pallone di calcio in una buca scavata nella sabbia, nel minor numero di colpi possibili. Il percorso varia da 10 a 12 buche, in base allo spazio dell'arenile coinvolto. Viene inoltre inserito un tiro suppletivo chiamato Jolly, come ultimo colpo shock a sorpresa.

Promotore di questa prima edizioneè l’Associazione Sogit sezione di Grado che, con il supporto del Comune di Grado ed in collaborazione con le federazioni di footgolf, continua la sua azione benefica allo scopo di raccogliere fondi per la ricerca.

L’evento sarà infatti accompagnato la sera precedente, sabato 16 giugno, da una cena di Gala che si svolgerà al “Settimo Cielo “ del Grand Hotel Astoria, dove verrà presentato il programma, i partecipanti e lo scopo benefico dell’iniziativa e alla quale prenderanno parte alcuni “personaggi famosi” che parteciperanno a titolo gratuito e benefico, ai quali verrà offerta l’ospitalità in alcune strutture di Grado, gentilmente offerta dal Consorzio Grado Turismo.

Presenti tra gli altri i due inviati speciali del programma di “Striscia la notizia”, Moreno Morello e Luca Galtieri, dal ciclismo Claudio Chiappucci, dal calcio Luigi Turci, Marco Nappi, dallo scherma Margherita Granbassi.