Giana Erminio-Triestina 1 a 1 | Le pagelle: finisce in pareggio, che peccato

Offredi 7

Nel primo tempo compie una grande parata sulla girata da due passi dell'ex Rocco che per poco non sfiora il gol dell'1 a 0. Attento sulle palle alte, striglia i suoi in un paio di occasioni vista la fase difensiva un po' "molle". Nel secondo tempo un altro grande intervento su un colpo di testa di un attaccante della Giana.

