Pallacanestro, l'addio di Mauro: "Saluto Trieste con orgoglio da “triestìn”"

“La stagione del basket viene e va; i desideri e le vittorie non invecchiano mai…ma cambiano. Oggi, dopo tre anni, in accordo con la società finisce la mia storia dirigenziale con la Pallacanestro Trieste e comincia quella da tifoso". Comincia così il toccante saluto dell'ex presidente Gianluca Mauro alla società. Risale a neanche una settimana fa l'annuncio del suo successore Mauro Ghiacci.

"Una storia nata tre anni fa - ricorda Mauro -, che mi ha regalato un nuovo ed utile percorso professionale: in questa storia giocatori, staff, dirigenti e pubblico… tutti assieme abbiamo sognato; abbiamo sorriso; abbiamo pianto e soprattutto abbiamo vinto. Grazie a questa storia, da “furlàn” ho conosciuto Trieste e la sua gente: quella stessa gente che, oggi, saluto con orgoglio da “triestìn”, con il nostro piccolo tricolore sul petto, quello vinto dopo la promozione in Serie A".

"Vi abbraccio tutti virtualmente: per me inizia una nuova vita professionale, ma quella da tifoso di pallacanestro rimane e rimarrà sempre per la nostra Trieste. Ora comincia una nuova era, e da tifoso mi piacerebbe sognare ancora, ancora ed ancora: perchè la MIA Trieste non deve essere brava; la MIA Trieste, deve essere la migliore” conclude.