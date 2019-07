Atletica, altro successo per il Gruppo Sportivo San Giacomo

In data 30 Giugno 2019 si è svolta la manifestazione podisitica 69° GIRO DI SAN GIACOMO valida per il 19° Trofeo TS e in contemporanea l’ 11° Memorial Rodolfo Crasso Race Walk riservata alle categorie giovanili. L’evento è stato coorganizzato con l’ospedale infantile Burlo Garofalo ,con la partenza della gara dall’interno stesso dell’ospedale e arrivo all’interno dello stadio Grezar.

L’11° Memorial Crasso, gara di marcia, ha interessato 50 ragazzi/e nelle varie categorie dagli esordienti agli allievi con partecipazioni di vari stati europei come Austria, Slovacchia, Croazia e Slovenia. La gara podistica ha invece visto la partecipazione di circa 400 atleti che, nonostante il caldo torrido, si sono dati appuntamento alla partenza. Non solo triestini al via ma anche podisti arrivati da fuori regione.

I risultati

Primo al traguardo degli 8km è risultato Vecchiet Matteo (SPORTIAMO) con il tempo di (0.25.57). Al secondo posto Notarangelo Pasquale (GR.Pod, Monte Ssant'Angelo) con un tempo di 0.26.36 e sul gradino più basso del podio l’inossidabile Massarenti Paolo (GS San Giacomo TS) grazie ad un 0.27.03. Nelle categorie femminile doppietta invece del GS Ssan Giacomo che piazza al primo posto Veraldi Paola (0.30.27) ed al secondo Elisa Turolo (0.32.00), sul terzo gradino del podio Federica Babich (GR Marciatori Teenager).

Tutti i "sangiacomini" da podio

Sui vari podi di categoria molti atleti della San Giacomo:Girotto Giorgia, Centomo Erica, Zacchigna Serena, Mosquera Rivas Maria Emerita, Tomasetig Eliana, Sara Sanson, Patrizia Ferazzolli, Paolo Ursic, Fabio Barbone e Pagavinoo Brunello. Alle premiazioni, comprendenti anche tutti i podi di categoria, presente il Presidente provinciale della FIDAL Emiliano Edera.

La raccolta fondi per l'AGMEN

Oltre agli atleti sono state premiate anche le prime 5 società più numerose , al terzo posto Trieste Atletica, al secondo il Gruppo Generali e al primo la società organizzatrice dell’evento, vale a dire la GS San Giacomo Trieste. Durante la manifestazione è stata effettuata anche una raccolta fondi per l’AGMEN FVG, associazione Genitori Malati Emopatici e Neoplastici. "Come sempre - scrive il sodalizio triestino - la società GS San Giacomo è vicina a chi è meno fortunato".