Gs San Giacomo, domenica la gara podistica di 8 km

L’ASD Gruppo Sportivo San Giacomo Trieste e l’Ospedale Infantile Burlo Garofalo, coorganizzano il 30 giugno 2019, il 69° Giro di SAN GIACOMO, gara podistica di 8 km valida come quinta prova per il TROFEO TRIESTE. Nella stessa giornata si disputa la TRIESTE WALK CUP 11°MEMORIAL R. CRASSO, gara di marcia riservata ai ragazzi dagli esordienti agli allievi .(partenza 09.30)

Per la gara podistica ritrovo e iscrizioni con partenza ore 09.30 all’interno dell’Ospedale infantile Burlo Garofalo sito in via dell’Istria, mentre per le gare di marcia direttamente presso lo stadio P.GREZAR sito in via Valmaura, punto di arrivo della gara podistica.

Preiscrizioni presso la sede della società sita in via dell’Istria nr. 75 venerdì 28 e Sabato 29 Giugno dalle 18.00 alle 20.00. La gara podistica si snoderà per vari rioni di Trieste con ristoro a metà percorso e con arrivo finale allo stadio Pino Grezar, dove ad accogliere tutti gli atleti ci sarà tanta bella musica e un grande ristoro .

Speaker d’eccezione GILBERTO ZORAT, noto “trascinatore” in vari eventi sportivi e culturali. Si effettuerà anche una raccolta benefica a favore dell’AGMEN, (associazione genitori malati emopatici e neoplastici) come sempre la società San Giacomo vicina a chi è meno fortunato.

Media partner dell’evento, Rdt Radio Station con l’associazione culturale Fare musica che provvederanno ad intrattenere tutti gli atleti fino alle premiazioni previste verso le ore 12.00

Si ringraziano tutti gli sponsor presenti che danno la possibilità di poter organizzare questi eventi .