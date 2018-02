Gs San Giacomo: gare, camminate e tante iniziative per un 2018 a dir poco esplosivo

Cantiere aperto nel Gruppo sportivo San Giacomo. Un 2018 a dir poco esplosivo. La società di podismo sempre più numerosa parteciperà ai Trofei di Gorizia , Udine e ovviamente a quello di casa. Come spesso accade è difficile ripetersi ad alti livelli, ma il gruppo sportivo lotterà fino all’ultimo respiro per poter rivincere tutte le classifiche individuali e di società nel trofeo Trieste e migliorarsi negli altri. Nel Trofeo il San Giacomo organizzerà due gare , in Giugno il GIRO DI SAN GIACOMO arrivato alla sua 68° edizione, che si svolgerà sempre con partenza dall’interno dell’ospedale Burlo Garofalo percorrendo parte della pista ciclabile e con arrivo presso lo stadio Nereo Rocco o nel nuovostadio di atletica leggera Grezar. In parallelo alla stessa gara, anche una camminata non competitiva aperta a tutti ,sempre con lo stesso percorso per dar modo a tutti i cittadini di camminare o correre in serenità senza l’assillo del traffico. In Luglio toccherà al Memorial Cudicio, giunto alla sua 9° edizione, corsa probabilmente per i sentieri carsici o lungo la parte alta della ciclabile, con sbocco fino in Slovenia.

Per finire in bellezza poi nel mese di Settembre si svolgerà la gara di marcia Internazionale ,giunta alla sua9° edizione, MEMORIAL Rodolfo Crasso ,che sarà anche quest’anno organizzata dalla società nella splendida cornice di piazza Unità D’Italia. Una super partecipazione di numerosi atleti del Gs San Giacomo quest’anno anche al CAMPIONATO MONDIALE di HALF MARATHON che si svolgerà a Valencia in SPAGNA nel mese di Marzo Il 2018 comunque ha già regalato nel mese di Gennaio al San Giacomo,uno splendido 8° posto di società ai campionati regionali di corsa Campestre Cross svoltisi a Vajont (PN) dove partecipavano 23 squadre da tutta la regione.

Sempre ai vertici grazie ai molti allenamenti organizzati dal gruppo, che si svolgono tutte le settimane e senza limiti d’età e di preparazione. Per iscriversi alla società ,chiunque abbia voglia di socializzare, tenersi in forma e soprattutto divertirsi e correre sempre con il sorriso sulle labbra, la sede è si trova in via dell’Istria 75 , inoltre si puo’ seguire la pagina FB sempre aggiornata ed il sito www.sangiacomotrieste.it