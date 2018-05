Gs San Giacomo: grandi risultati al Trofeo Gorizia e alla 100km del “Passatore”

Sesta gara valida per il Trofeo Gorizia e sesta vittoria consecutiva per la classifica di società per il Gruppo Sportivo San Giacomo. Oramai con il trofeo quasi in tasca, i podisti Triestini si sono fatti valere anche a Marina Julia, un percorso di più di 8 km sotto un caldo torrido e molta umidità.

Ottimi podi per i San Giacomini con anche un entusiasmante secondo posto assoluto di Andrea Marino (0.31.33). Nelle varie categorie si sono imposti i seguenti atleti: Michela Biacca, Sara Sanson, Serena Zacchigna, Valentina Nardon, Dora Bandel, Sain Tiziana e per le categorie maschili Renzo Poiani, Lukan Roman, Walter Gulli.

Nella stessa giornata tra sabato e domenica 26/27 maggio si è svolta la storica 100km del “Passatore” una corsa che da Firenze arriva a Faenza, dove bisogna assolutamente segnalare la grande impresa di due Triestini sangiacomini , Susanna Cociancich e Daniele Donato che sono riusciti ad entrare nella storia, avendola portata a termine entro il tempo massimo di 20 ore.