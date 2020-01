Gubbio-Triestina 2 a 0 | Le pagelle: brutta e senz'anima, Offredi affonda l'Unione

Il recupero della 20esima giornata di campionato sull'insidioso campo del Gubbio si conclude con una pesante sconfitta per gli uomini di Gautieri, apparsi imprecisi, senza carattere e incapaci di reagire. Un'involuzione rispetto alla buona prestazione di Piacenza. Offredi flop, Lodi al piccolo trotto e chi l'ha visto Procaccio. Non c'è un giocatore capace di prendersi la squadra sulle spalle. Rossoalabardati in crisi d'identità.

Offredi 4.5

Nel primo tempo commette la più classica delle papere sulla punizione di Filippini. Nella ripresa due buoni interventi prima del disastroso fallo da rigore che porta al raddoppio degli umbri.