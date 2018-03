Hockey: Edera Trieste vince la prima fase del campionato under 18

È terminata la prima fase del campionato nazionale under 18: vince l’Edera Trieste avanti a Padova e Torino ma per assegnare lo scudetto ci sarà da giocare ancora la seconda fase e poi le finali nazionali.

Classifica dopo la prima fase

1 – Edera Trieste 41

2 – Ghosts Padova 39

3 – Real Torino 34

4 – Novi Hockey 26

5 – Cittadella 23

6 – Milano Quanta 15

7 – Fox Legnaro 15

8 – Empoli 15

9 – Invicta Modena 8

Nella seconda fase (che partirà il 25 marzo) le nove squadre saranno divise in due gruppi e si porteranno dietro la metà dei punti di quelli conquistati: in un girone le squadre dal 1° al 4° posto. Nell’altro le squadre dal 5° al 9° posto. Le prime 8 classificate andranno alle finali nazionali.

Qui, cosi come per la serie A, la formazione prima classificata si sceglierà l’avversario da affrontare nei quarti di finale andando a pescare nelle formazioni fra il 5° e l’8° posto, e cosi via a scalare.

Le semifinali delle finali nazionali saranno andata/ritorno mentre la finale sarà in gara secca.