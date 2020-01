Hockey inline, serie b: Edera Trieste goleada in casa contro Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Sabato 25 gennaio alle 16,00 al PalaFoschiatti, l’Edera Trieste è scesa in campo per la 10a giornata valevole per il campionato di serie B contro i romani Mammuth. I Mammuth si presentano in campo a ranghi ridotti, sono solo 7 compreso il portiere, mentre l’Edera deve fare a meno di Pazzaglia e Sotlar. Nel primo tempo, gioco corretto con 2 sole penalità, gli ederini dilagano e la squadra di Trieste chiude il primo periodo con un parziale di 11 a 0.

Nel secondo tempo il giovane Pezzetta prende il posto di Favaro fra i pali, ma la musica non cambia e gli attaccanti rossoneri vanno a segno a raffica fino al 19 a 0 finale. Dignitosissimi i Mammuth che comunque giocano, difendono e cercano in tutti i modi di segnare almeno il gol della bandiera, ma non hanno fortuna. Abbiamo sentito Stricker nel dopo partita che ha dichiarato: Nelle prime due partite che ho giocato sono subito entrato in sintonia con il gioco della squadra ed ho dato il mio contributo. Mi trovo molto bene e spero di essere un valore aggiunto e divertirmi.

E’ un po’ lontano da casa, ma sono entusiasta di fare tanti chilometri per giocare a Trieste insieme ai veterani ed i giovani che stanno crescendo. Sì è proprio una bella compagine che ti fa venir voglia di giocare ad hockey e noi giochiamo e vinciamo. Tuttavia la stagione è ancora lunga e solo a fine stagione tireremo le somme, quindi per ora, come dice il nostro allenatore Florean: sempre avanti a testa bassa e non arrendersi mai. Aggiornamenti e live score su http://hockeyinline.fisr.it/

