Hockey Inline serie B, sabato il derby giuliano a Trieste: Edera vs Tigers

“Il cambio di panchina ha portato molte novità e quando si cambia molto è sempre necessario un periodo di adattamento” Ha dichiarato Davide Fabietti dei Tigers Tergeste: “sabato dobbiamo scontrarci contro un’ottima squadra, ma noi non siamo da meno” ha continuato: “Regaliamo un gran derby al pubblico che ci seguirà.” ha concluso. Intanto l’Edera Trieste è ancora in silenzio stampa e non rilascia dichiarazioni, ma c’è stato un meeting della squadra per capire quali sono stati i punti deboli che hanno portato alla sconfitta a Civitavecchia. In ogni caso la rivalità storica fra i due club saprà di certo offrire grandi momenti di spettacolo. Entrambe le formazioni infatti conoscono benissimo il campo di via Boegan, dove si allenano, e di sicuro possono contare con un pubblico importante, nonché della diretta sulla pagina facebook dell’Edera Trieste, che potrà essere seguita da chi non può raggiungere l’impianto fisicamente. Ricordiamo che L’edera Trieste torna in un campionato senior dopo 7 anni e che in questo momento è leader della classifica di seri B con 7 punti, mentre i Tigers ne hanno 1 solo, ed ha quattro giocatori fra i primi dieci marcatori della categoria, con N. Degano e Sotlar in testa alla classifica marcatori. L’attesa in città è grande e di certo sarà una sfida all’ultimo disco.