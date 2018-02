Il Principe pallamano supera 29-25 il Teamnetwork Albatro di Siracusa nella prima giornata della Poule Promozione

La prima giornata di andata della Poule Promozione di serie A1 di pallamano, Divisione Nazionale 2017/18 ha proposto al Palachiarbola l’incontro tra il Principe Trieste ed il Teamnetwork Albatro di Siracusa; i ragazzi di Oveglia hanno iniziato questa seconda fase nel migliore dei modi, superando la formazione siciliana con il punteggio di 29-25.

Il Principe va in rete dopo 27 secondi con Udovicic, al quale replica Murga un minuto dopo. Assoluto equilibrio nei primi 6 minuti con primo - ed unico - vantaggio ospite (3-4) con la rete di Cantore. Il Principe si distende producendo un parziale di 8-2 e mandando a segno gran parte della squadra: Muran, Udovicic, Diego Crespo, Carpanese, Di Nardo, Visintin (11-5). Gli ospiti ricuciono parzialmente il divario con Alvarez, Murga e Calvo ma due realizzazioni consecutive di Diego Crespo ed un preciso Carpanese dalla posizione di ala destra ridanno il +6 al Principe. Calvo riduce il divario ma Crespo Diego risponde; prima del riposo c’è ancora la realizzazione di rigore da parte di Bronzo e la rete di Visintin. Diego Crespo non riesce a trasformare il tiro franco a tempo scaduto e pertanto le due formazioni vanno a riposo con Trieste avanti 18-12. Nella ripresa, dopo la rete di Alvarez il Principe conclude positivamente un contropiede condotto da Udovicic e Diego Crespo con rete di quest’ultimo. Un altro contropiede di Diego Crespo e la rete di capitan Visintin danno il massimo vantaggio per il Principe (21-14). Con una difesa molto aggressiva Siracusa riesce a mettere un po’ in difficoltà i ragazzi di Oveglia ed abbozza un tentativo di recupero che si ferma al 18° minuto sul 25-22. Alcuni interventi decisivi da parte di Modrusan fanno respirare i biancorossi che vanno a segno con Diego Crespo, Muran e Doronzo su tiro di rigore. L’espulsione definitiva di Murga toglie un importante tassello alla formazione siciliana che non riesce pertanto a completare la rimonta; la rete nel finale di Lo Bello chiude allora l’incontro sul 29-25: il Principe può così festeggiare la vittoria assieme ai suoi tifosi e sostenitori con il classico girotondo a centro campo.