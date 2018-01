Il San Luigi vince la Coppa Italia di Eccellenza

Va al San Luigi la Coppa Italia di Eccellenza. Sul neutro di Gemona i giuliani battono ai calci di rigore il Torviscosa, dopo che i supplementari si erano conclusi sul 2-2. Al “Simonetti” 0-0 al termine del primo tempo: prima frazione di gara senza grosse emozioni, con entrambe le squadre che tengono ritmi bassi. Partita molto tattica e squadre corte, con il Torviscosa che ha un paio di occasioni nei primi dieci minuti di gara. Il San Luigi si fa vedere dalla mezz’ora, ma di occasioni da gol nemmeno l’ombra.

Nella ripresa i ritmi restano bassi fino al 65′ quando una scintilla di Stipancich innesca in area Cottiga che brucia Buso per l’1-0 del San Luigi. Il Torviscosa fatica a reagire, e il match sembra incanalarsi verso il successo giuliano quando, all’87’, Puddu sfrutta nel migliore dei modi un’uscita sbagliata della mediana giuliana, infilando con un gran pallonetto Furlan. Un minuto dopo, espulso Potenza nelle fila del San Luigi. Si va ai supplementari.

In avvio di extra time Fiorenzo si fa ingenuamente espellere nella fila del Torviscosa, ripristinando la parità numerica. Nel secondo tempo supplementare cross in area di Muiesan, Zanon cadendo tocca la palla con il braccio: è calcio di rigore per il San Luigi, che capitan Giovannini realizza con freddezza spiazzando Buso. Poco dopo, espulsione per doppia ammonizione di Caramelli: Torviscosa nuovamente in superiorità numerica. Al 118′ ci pensa però ancora Puddu – migliore in campo – con un gran tiro a giro che si insacca alla sinistra di Furlan per il 2-2 definitivo. Si va ai calci di rigore. Dal dischetto errori decisivi di Male per il San Luigi, Biasiol e Pavan per il Torviscosa. Per l’undici di Luigino Sandrin, alla sua seconda coppa da allenatore dopo quella vinta col Vesna, può iniziare la festa.