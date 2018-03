Karate: l'Asd "Aquila" Trieste al Grand Prix Nazionale della Sicilia, due podi per Diana Napolitano

Nuove soddisfazioni per la ASD karate “Aquila” Trieste guidata dal Maestro Mario Conestabo nella trasferta a Siracusa. Un weekend ricco di sport e cultura artistica e culinaria. La scorsa domenica si è svolto il Grand Prix Nazionale della Sicilia, una competizione di alto livello tecnico riservata alle sole cintura marroni e nere. Due podi per Diana Napolitano, atleta azzurra d’Italia, che ha dato prova di notevole maturità tecnica mettendo a frutto le tecniche e le strategie imparate negli ultimi mesi. Nella specialità del kumite, dopo una serie di incontri di alto livello, ha vinto l’oro nella categoria juniores - 55 kg e il bronzo in quella seniores - 55 kg. Prossimo obiettivo i campionati italiani di Montecatini.