Karate, Mondiali tradizionali Shotokan: 6 ori, 5 argenti e 7 bronzi per gli atleti triestini

Lisbona è stata teatro dal 25 al 28 ottobre 2018 del XX° Funakoshi Shotokan Karate Association, organizzazione mondiale che segue l’impronta tradizionale dello stile Shotokan creata dal fondatore Gichin Funakoshi e che è portata avanti dal suo diretto erede, il pronipote Kenneth.

Presenti 787 atleti per 17 nazioni a rappresentare lo stile di karate più diffuso al mondo: India, Kazakistan, U.S.A., Mauritius, Norvegia, Lituania, Russia, Sud Africa, Ucraina, Polonia, Svezia, Inghilterra, Egitto, Findandia, Italia e ovviamente Portogallo.

La rappresentativa US Acli Italia ha schierato dopo il Portogallo il maggior numero di atleti e tra questi presenti i 26 atleti selezionati della Karate Do Trieste del M° Anna Devivi Bravissima la squadra polacca che ha dato del filo da torcere in tutte le categorie e molto ostici anche i padroni di casa assolutamente favoriti, però, dagli arbitri di casa in più categorie.

Molto bene i nostri atleti, preparati e molto rispettosi degli avversari sui tatami che ci è valso il diploma di squadra con più fair play della competizione.

A seguire il nostro medagliere:

ORO forma - kata individuale ION JORNEA (classe 1999 c. marrone)

Kata individuale CHIARA PRADAL (2002 c. marrone)

combattimento – kumite a squadre seniores c. nere (DE PALMA FILIPPO-LUCA RONDINI-ION JORNEA) e argento nel kata a squadre

Kata a squadre e kumite a squadre veterani over 55 anni (BARTOLOMEI -GALLETTI-CHANGUIZ)

Kumite individuale over 55 c. nere BARTOLOMEI MARCO + 80 kg e bronzo nel kata

ARGENTO kata a squadre (15-17 anni c. nere) ALESSIO KODARIN-ILYA RACHEVSKI-EDOMI GABRIELE

Kumite individuale KODARIN ALESSIO (15-17 anni c. nere – 60 kg)

Kumite individuale LUCA RONDINI (18-20 anni c. nere – 75 kg)

Kata individuale over 55 c. nere CAHNGUIZ AZADEH

BRONZO kumite individuale PLANI MADDALENA (10-12 anni c. blu)

Kumite individuale NICOLE SANTORSOLA (18-20 anni c. nere – 60 kg)

Kumite individuale ION JORNEA (18-20 anni c. marroni + 75 kg)

Kumite individuale PERUCCI PAOLO (+ 40 anni c nere -78 kg)

Kumite individuale CHANGUIZ AZADEH (+55 anni c. nere -78 kg)

Kumite individuale GALLETTI MASSIMO (+ 45 ANNI c. nere -70 kg)

Il podio esultante della squadra di kata dei seniores

Gallery