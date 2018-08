Kite Life Grado conquista primo corridoio di lancio Alto Adriatico (FOTO-VIDEO)

Importante risultato ottenuto venerdì 17 agosto dall'Asd Kite Life Grado, che ha firmato una convenzione con il Comune di Monfalcone per la gestione del primo corridoio ufficiale di lancio dell'Alto Adriatico a Marina Julia.

«Un applauso a tutti gli attori coinvolti! Noi, il sindaco Anna Cisint, il consigliere/vicesindaco Paolo Venni, gli uffici tecnici e l'ufficio circondariale marittimo di Monfalcone. Da oggi inizia un nuovo percorso.. fatto di miglioramenti e di crescita comune nella gestione e nel rispetto di questa nostra risorsa». Così riporta soddisfatto il Consiglio Direttivo dell'associazione sulla sua pagina Facebook.

«Crescita e rispetto - conclude il Direttivo - che ha sempre contraddistinto un nostro caro Associato, Renato Doro, a cui noi dedichiamo questo centro kite. I kiter/supper sono i benvenuti qui a Marina Julia».

Kitesurf, una passione

L'Asd Kite Life nasce dalla passione per il kitesurf, per imparare, per praticarlo in sicurezza, per stare assieme e vivere appieno la cultura di questo mondo fantastico, fatto di mare, di sport e uscite in compagnia.

Istruttori certificati IKO

Chi volesse approcciarsi a questo spettacolare sport potrà prenotare le sue lezioni con istruttori certificati IKO, scegliendo tra lezioni individuali o di gruppo, di base o perfezionamento.

Kite spot

Tre Kite spot, due a Grado (l'isolotto di Sacca dei Moreri e Punta Barbacale a Grado Pineta), ed uno a Monfalcone appunto, a Marina Julia, dove, qualora le condizioni meteo lo permettano, potrete ammirare tutto l'anno le vele dei kiters correre sull'acqua e seguire le sensazionali acrobazie dei più esperti.

Grado in particolare è una location apprezzata a livello europeo grazie alle sue caratteristiche morfologiche ed solitamente frequentata anche da kiters provenienti da Slovenia, Croazia, Austria e Germania.