La Pallamano Trieste supera 29-28 i campioni d'Italia dello Junior Fasano

La seconda giornata di andata del campionato di Serie A1 Divisione Nazionale 2018/19 di pallamano ha visto l’esordio stagionale al PalaChiarbola della Pallamano Trieste che ha affrontato i campioni d’Italia della Junior Fasano. Dopo la sconfitta di misura rimediata a Conversano i biancorossi guidati da Peter Pucelj hanno superato 29-28 la Junior Fasano dopo un incontro avvincente disputato davanti alle telecamere di Sportitalia ed a un caloroso pubblico che, nei minuti finali di partita, ha trascinato i propri beniamini verso la vittoria.

Positivo approccio alla gara da parte dei biancorossi che vanno a segno con capitan Visintin dopo mezzo minuto e replicano con Lekovic due minuti dopo. Gli ospiti riducono lo svantaggio ma Radojkovic ristabilisce le distanze. Il terzino Donoso sfrutta la sua stazza e supera Modrusan ma Trieste, grazie ad una buona difesa, allunga con due realizzazioni consecutive di Lekovic. I biancorossi cercano di allungare ma Fasano è sempre pronto a ricucire i tentativi di fuga da parte dei giuliani. A metà del periodo Trieste raggiunge il massimo vantaggio (10-6) ma, complici alcuni errori in attacco dei biancorossi, la formazione campione d’Italia riesce a pareggiare, fallendo con Angiolini il rigore del possibile sorpasso. Pernic riporta avanti Trieste ma Fasano trova il primo vantaggio della gara con le segnature di Donoso e Bronzo. I biancorossi ribaltano il risultato con Miscovic e Dovgan ma è ancora Donoso a realizzare il punto del 14-14 con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa, dopo la rete iniziale di Donoso, la determinata formazione giuliana confeziona un break di tre reti con Lekovic, Radojkovic e Visintin. Trieste risponde bene ai tentativi di recupero della Junior Fasano e mantiene tre lunghezze di vantaggio sino a metà del secondo tempo. A questo punto i campioni d’Italia alzano l’intensità difensiva, colmano il divario e si riportano in avanti con il solito Donoso. I minuti finali sono palpitanti, giocati punto a punto con Fasano avanti e Trieste che pareggia e poi passa in vantaggio con due reti consecutive di Lekovic (27-26 a cinque minuti dalla fine). Negli ultimi due minuti Pucelj ributta nella mischia Miscovic, che si dimostra l’arma vincente realizzando al minuto 28.30 la rete del 28-27 e rispondendo a 25 secondi dal termine alla rete del pareggio siglata da Radovcic. Nei concitati secondi finali, con tutto il pubblico in piedi, Modrusan neutralizza la conclusione degli ospiti ed i biancorossi hanno così modo di festeggiare la prima vittoria stagionale, conquistata nei confronti della solida formazione dello Junior Fasano.