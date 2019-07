La Pallamano Trieste under 15 è campione d'Italia

Trionfo biancorosso a Riccione per la Pallamano Trieste Under 15 che si laurea Campione d'Italia grazie al meritato successo (31-22) nei confronti del Teramo in una finalissima combattuta dove i ragazzi guidati da coach Schina hanno trovato l'allungo definitivo nella ripresa, i giuliani mettono così in bacheca l'ottavo titolo tricolore a livello giovanile.

Il percorso dei triestini è stato perfetto: vittoria nei quarti contro Conversano, bis per 20-16 ai danni del Palazzolo in semifinale e affermazione finale contro il Teramo a sancire il gradino più alto del podio.

Questa la formazione neo Campione d'Italia: Stojanovic, Nait, Del Frari, Sodomaco, De Santo, Michieli, Urbaz, Fachin, Depaulis, Starc, Jerman, Baragona, Covacich, Sussan. All.: Schina