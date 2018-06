Tutta Ginnastica: 600 ginnasti al saggio dell'Artistica 81

Saranno 600 i bambini e i ragazzi che parteciperanno a Tutta Ginnastica lunedì 4 giugno al Pala Trieste, nel consueto saggio di fine anno della società Artistica 81. Inizieranno i corsi dei più piccoli, di soli tre anni, per proseguire salendo con l'età e le difficoltà tecniche. Sugli attrezzi e al corpo libero si esibiranno anche le squadre agonistiche, che anche quest'anno hanno ben figurato nei campionati regionali interregionali e nazionali. La squadra femminile è ancora impegnata nella seria A, ma sarà comunque presente. Il sodalizio sportivo, presieduto fin dalla nascita da Fulvio Bronzi, presenterà tutti i corsi che fanno parte della società, con sede a San Giacomo in via Vespucci. Appuntamento alle 19.30 ad ingresso libero.