Triestina, Malomo è il nuovo giocatore dell'Unione

Difensore centrale di quasi un metro e novanta (188 cm), nato il 12 aprile del 1991 a Roma, ha iniziato la sua carriera da centrocampista nella Lazio passando poi alla Roma, dove Andrea Stramaccioni lo trasforma in difensore centrale. Il suo esordio nel calcio professionistico è datato 31 ottobre 2010 con la maglia dell’Hellas Verona contro il Bassano, campionato di Lega Pro Prima Divisione. Nel gennaio 2011 passa in comproprietà al Prato in Seconda Divisione di Lega Pro dove colleziona otto presenze, giocando peraltro tre gare su quattro dei playoff promozione. Nella stagione 2011/2012 dalla Roma passa in prestito all’Albinoleffe in serie B, giocando inizialmente con la Primavera poi con la prima squadra con cui mette insieme nove presenze.

Nel 2012/2013 torna al Prato in Prima Divisione, rimanendo in Toscana per due stagioni. Conclude la prima con 25 presenze più due nei playout, vinti contro il Sorrento, mentre nella seconda registra ancora 25 apparizioni, realizzando inoltre le sue prime due reti da professionista. Nell’estate del 2014 si trasferisce al Pavia, sempre in Lega Pro dove resterà per 2 campionati totalizzando 50 presenze, arricchite da 4 reti. Nel 2016/2017 passa al Venezia, sempre in Lega Pro, collezionando 23 presenze e conquistando con i lagunari uno storico "double", mettendo in bacheca promozione in serie B e Coppa Italia di categoria. L'ultima annata agonistica lo ha visto perno difensivo del Vicenza, venendo impiegato 28 volte (24 in campionato, due in Coppa Italia e due nel vittorioso playout contro il Santarcangelo) con in più due reti messe a segno, e superando così abbondantemente la soglia delle 150 presenze in Serie C.

Arriva in rossoalabardato nel pieno della maturità atletica, pronto ad iniziare questo nuovo importante capitolo della sua carriera aggregandosi ai compagni già da domani, in corrispondenza con l'inizio del ritiro precampionato di Piancavallo.