Matteo Parenzan campione d'Italia per la terza volta

E’ in crescita esponenziale il 15enne triestino Matteo Parenzan (Sportni Krosek Kras), che da qualche tempo ha iniziato a prendersi le sue soddisfazioni anche in campo internazionale (al torneo internazionale svoltosi a Lasko in Slovenia dal 08 al 12 maggio 2019, l’atleta azzurro ha gareggiato con i migliori giocatori del ranking mondiale conquistando la medaglia d’argento a squadre).

Ormai in Italia è diventato il padrone della classe 6 e l’autorevolezza con cui ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo a Verona lo ha dimostrato ampiamente. In partenza era la testa di serie numero 2, dopo aver superato agevolmente il girone eliminatorio vincendo tutti gli incontri 3-0, in semifinale si è trovato di fronte a sorpresa il numero 1 del seeding Raimondo Alecci così è andata in scena prematuramente quella che era stata la finale delle ultime due edizioni ed il giovane azzurro è stato implacabile imponendosi per 3-0 (11-3, 11-8, 11-8).

In finale l’avversario è stato Marco Bove e Matteo si è confermato molto sicuro superandolo per 3-0 (11-3, 13-11, 11-4).

Ora Matteo ha davanti un periodo impegnativo di allenamenti con la nazionale italiana in vista degli Europei Giovanili che si svolgeranno a giugno in Finlandia e gli Europei assoluti a settembre in Svezia.