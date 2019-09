Il triestino Matteo Parenzan conquista l'oro in Repubblica Ceca

Il triestino Matteo Parenzan, atleta paralimpico di tennistavolo del Kras di Sgonico, ha conquistato la medaglia d'oro a squadre al torneo internazionale che si è svolto a Ostrava in Repubblica Ceca dal 6 al 8 settembre 2019.

In classe 6 Matteo ed il romeno Bobi Simion si sono assicurati il primo posto nel gruppo, grazie ai 2-0 sugli slovacchi e sui giapponesi. In semifinale hanno vinto per 2-0 sullo svizzero e sul russo ed in finale hanno messo a tacere (2-0) le velleità del britannico e del francese. Matteo si è preso la soddisfazione in più vincendo 3 set a 0 nel singolo contro l'inglese con la quale non aveva mai vinto. Matteo ora sarà in partenza sabato 14 settembre alla volta della Svezia per partecipare con la nazionale italiana agli europei assoluti.