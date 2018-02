Tennis tavolo paralimpico: trionfo a Brescia di Matteo Parenzan

Week end ricco di soddisfazioni per il giovane atleta paralimpico del tennistavolo del Kras di Sgonico, Matteo Parenzan, dopo aver ricevuto l'importante riconoscimento per i risultati ottenuti con la maglia azzurra per i successi internazionali nel 2017 durante la manifestazione svoltasi sabato 10 frbbraio 2018 presso il Ridotto del teatro Verdi di Trieste, Matteo è partito alla volta di Brescia dove ha partecipato al terzo torneo nazionale e si è imposto vincendo tutti gli incontri e lasciando sul campo solamente due set.

Il prossimo importante impegno alla quale è chiamato a partecipare sarà con la maglia azzurra agli internazionali assoluti che si terranno a Lignano dal 13 al 18 marzo 2018.