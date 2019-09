Il San Luigi A supera l'Udinese e si aggiudica il Memorial Luchetta

E' il San Luigi A ad aggiudicarsi la 26^ edizione del Memorial Marco Luchetta 2019, superando in volata l'Udinese e bissando così il successo ottenuto lo scorso anno dai 2008 biancoverdi con il trofeo che rimane quindi nella bacheca di via Felluga. La formazione dei mister Luca Piccinin e Mario Buono ottiene l'en plein di vittorie battendo tutti gli avversari incontrati, così come successo nella fase di qualificazione. A secondo posto l'Udinese sconfitta solamente dai sanluigini. Terzo il Primorje, sorpresa del torneo, che ha preceduto nell'ordine Pro Gorizia, Tabor Sezana e Pordenone.

L'abbondante pioggia caduta qualche ora prima dell'inizio delle "final six" aveva preoccupato non poco gli organizzatori, ma poi "Giove Pluvio" si è ben guardato dal rovinare la giornata e così tra un sole che faceva capolino di tanto in tanto e qualche nuvola, le finali si sono svolte in un clima piacevole e soprattutto regalando gol, divertimento e momenti di aggregazione ai ragazzi partecipanti.

Premi personali per Gorup Luka, giocatore più giovane del torneo, e per Tommaso Acunzo, capocannoniere della manifestazione con 7 reti.

Il premio "Nino Braicovich", borsa di studio che la famiglia Braicovich in collaborazione con l’A.S.D. San Luigi Calcio indice per ricordare la figura di Nino, per anni tanti allenatore delle formazioni giovanili del San Luigi ma soprattutto grande maestro di tecnica calcistica, ed assegnato ad un atleta della società biancoverde della categoria Pulcini, nell’ottica di riconoscere e valorizzare i ragazzi maggiormente meritevoli nel campo scolastico, sociale e sportivo è andato a Gabriele Poropat.