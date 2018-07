Una maglia, le sue storie in mostra a Capodistria

Alberto Bertolotto, giornalista sportivo pordenonese, ha raccolto in una mostra la sua passione per le maglie da calcio. Da una collezione sterminata di sua proprietà, ha realizzato una mostra che in questi giorni ha presentato ufficialmente a Palazzo Gravisi a Capodistria. Moltissime le maglie storiche e moltissime le storie legate alle casacche.

La mostra rimarrà visitabile sino al 28 luglio negli spazi che ospitano anche la Comunità degli Italiani.

Che sia di buon auspicio per poterla vedere un giorno a Trieste? Chissà.

Alberto Bertolotto di recente ha pubblicato anche "A ritmo di polska" (Alba Edizioni, 15 euro), un libro sulla storia della gloriosa nazionale polacca che giunse terza ai campionati mondiali di calcio in Germania nel 1974.