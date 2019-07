Canottaggio: tre atleti del Saturnia conquistano il bronzo ai mondiali in Florida

Grandi soddisfazioni ai Campionati del Mondo under 23 a Sarasota in Florida (USA) per tre atleti del Saturnia allenati da Spartaco Barbo, tecnico del Saturnia e capo allenatore della nazionale maschile under 23. Sabato pomeriggio, 27 luglio, Mirko Cardella e Filippo Wiesenfeld nel 4 e Gustavo Ferrio nel 4 di coppia, hanno conquistato il terzo posto in finale portandosi a casa tre medaglie di bronzo.